A világ minden pontjáról érkeznek íjászok Gyulára

A Történelmi Íjász Világbajnokság eddigi megszokott helyszíneinek számát csökkentették. Idén a Várkert, valamint az Almássy-kastély park köré szervezik az eseményt. Egy külső helyszínt tartottak meg, a Steigervald Tanyamúzeumot.

Gyula már nem először ad otthont íjász világbajnokságnak

Fotó: Archív fotó: Für Henrik

Lovász Tamás, a Kerecsényi László Íjász Egyesület elnöke, a világbajnokság főszervezője kiemelte, decembertől január végéig 16 országból közel 300 hivatalos nevezés történt.

– Az európai országokon kívül Mexikóból, Kolumbiából, Tajvanról, Mongóliából, a Fülöp-szigetekről, de még a Dél-afrikai Köztársaságból is érkeznek íjászok – mondta Lovász Tamás, aki a negyven fős stábjával már hétfőn reggel a világbajnokság helyszínén, a pálya építésén dolgozott.

– Tavaly december óta készülünk a világbajnokságra. A rutinunk már megvan, de arra külön fel kell készülnünk, hogy kétszer annyian érkeznek majd, mint az előző vébére. Harminckét országból 473 versenyzőt várunk, a három versenyszámban összesen 820 nevezés érkezett – sorolja a számokat a főszervező.

A világbajnokságon három számban lőnek majd az íjászok, a klasszikus normál távon, a távcéllövő és a távlövő versenyen.

A megnyitót Szent István ünnepén 16 órakor tartják a várkertben, hogy csütörtökön már elkezdjék a klasszikus szám kvalifikációs versenyeit. A döntőkre szombaton kerül sor. Vasárnaptól a Steigerwald Tanyamúzeumban a távcéllövő, hétfőn a távlövő számokban hirdetnek világbajnokot, a zárónap augusztus 26-án, kedden lesz. A nagyközönséget színes programokkal, látványos versenyszámokkal, kulturális bemutatókkal várják a szervezők.