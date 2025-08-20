Látványos ünnepséggel megkezdődött az íjász világbajnokság - galériával, videóval

Az íjász világbajnokság megnyitóján dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere üdvözölte a delegációkat.

A megnyitón a tószínpadon az íjász világbajnokság résztvevői Fotó: Kiss Zoltán

Gyula városa immáron negyedik alkalommal ad otthont történelmi íjász világbajnokságnak, ám a nevezések száma rekord, harminckét országból 800-an regisztráltak a rendezőknél. A nézettség garantált, hiszen a klasszikus számot a gyulai várkertben és az Almássy kastélykertben tartják, ahol alapból nagy a forgalom, a nyári turistaszezonban pedig még a szokásosnál is jelentősebb.

Felvonulás hagyományos íjász öltözékben Fotó: Kiss Zoltán

Még Dél-Afrikából is jöttek sportolók az íjász világbajnokságra

A megnyitóra felsorakozott íjászok fele magyar, fele külföldi. Olyan országokból jöttek sportolók, mint Bhután, Kolumbia, Malajzia, Kirgizisztán, Kazahsztán, Mongólia és a gyulai világbajnokságok történetében először: Dél-Afrika.

Igazi látványosságot jelentett a megnyitó után a felvonulás, amikor a résztvevők a belváros irányába tettek egy tiszteletkört.

A történelmi világbajnokságon csütörtöktől már valóban a versenyé lesz a főszerep: 21-én és 22-én a klasszikus számban egy időben több mint 400 íjász fog lőni. Vasárnaptól a hosszú távú lövészet kerül a fókuszba, a versenyzők a Steigerwald tanyán küzdenek az érmekért.

A HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokság augusztus 26-án fejeződik be.