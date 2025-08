Minden szem a Hungaroringen: rekordszámú biztonsági intézkedés várható

A Forma-1-es Magyar Nagydíj idején fokozott rendőri jelenlét és szigorú biztonsági intézkedések segítik a rendezvény zavartalan lebonyolítását a Hungaroringen– erről tartott tájékoztatót a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Beluzsárné Belicza Andrea pénteken, a mogyoródi helyszínen.

A Hungaroringen több mint 1500 rendőr felügyel a rendre a hétvégén. Fotó: Csudai Sándor/MW

Folyamatos rendőri jelenlét a Hungaroringen

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, a versenyhétvégén mintegy 1500 rendőr teljesít szolgálatot a Hungaroringen és környékén. A közlekedés biztosítása, a rend fenntartása és a bűncselekmények megelőzése érdekében több mint kétszáz kamera figyeli a pályát, a belső tereket és a pályára vezető utakat. A kamerák felvételeit a rendőrség és a biztonsági szolgálat közösen ellenőrzi.

A hét minden napján, éjjel-nappal dolgoznak a rendőrök, hiszen sok látogató a környékbeli kempingekben tölti az éjszakát. A fokozott jelenlét részeként ideiglenes rendőrőrsöt is felállítottak, ahol tolmácsok is segítik a munkát. Itt lehet bejelentést tenni, ha valaki bűncselekmény áldozata lett, és ide kísérik be azokat is, akik szabályszegést követnek el.

Nemzetközi együttműködés

A magyar rendőrök munkáját 18 külföldi kolléga is segíti. Ők

Ausztriából,

Hollandiából,

Horvátországból,

Szerbiából,

Szlovákiából,

Szlovéniából

és Romániából érkeztek.

A szolgálatban részt vesznek motoros, lovas és kutyás rendőrök, valamint a légirendészet munkatársai is.

Kevesebb bűncselekmény, nagyobb elővigyázatosság

Beluzsárné Belicza Andrea szerint az elmúlt években érzékelhetően csökkent a bűncselekmények száma a verseny ideje alatt, bár előfordulnak még kisebb incidensek, például autófeltörések vagy sátorrongálások a kempingekben. Ezek azonban már ritkábban történnek meg.

Az idei esemény első 24 órája komolyabb incidens nélkül telt. Egy kempingben két külföldi csapat szóváltásba keveredett, illetve egy személy hamis jeggyel próbált bejutni a versenypályára, de a rendőrség gyorsan közbelépett.

Induljon el időben, aki kilátogatna!

A hétvégén a megszokottnál hosszabb menetidővel kell számolni, ezért a rendőrség azt javasolja, hogy a látogatók induljanak el korábban, és figyeljék a rendőrség közlekedési híreit, akár a hivatalos honlapon, akár a közösségi médiában.