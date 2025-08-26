1 órája
Hétközi sportprogramok
Ezek a hétközi sportprogramok várnak ránk Békés vármegyében.
Kedd
Labdarúgás Piller Sándor Vármegyei Kupa: Kardos KSK–Újkígyós FC, Kardos, 17.30.
Vízilabda Fodor Rajmund Kupa utánpótlástorna, Szarvas, Szent Klára Gyógyfürdő, 10.00.
Szerda
Labdarúgás NB III.: Békéscsaba 1912 Előre II.–Monor SE, Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 17.30. Gyulai Termál FC–Szegedi VSE, Gyula, Id. Christián László Városi Sporttelep, 17.30. Piller Sándor Vármegyei Kupa: Kamuti SK–Kaszaper FC, Kamut, 17.30. Csorvási SK–Csabacsűdi GYLSE, Csorvás, 17.30. Zsadány KSK–Békéscsabai MÁV SE, Zsadány, 17.30. Mezőkovácsházi TE–Lőkösháza KSK, Mezőkovácsháza, 17.30. Medgyesbodzás SE–Battonyai TK, Medgyesbodzás, 17.30.
Vízilabda Fodor Rajmund Kupa utánpótlástorna, Szarvas, Szent Klára Gyógyfürdő, 9.30.
Péntek
Atlétika Nyílt országos pályaverseny, Békéscsaba, Tünde utcai Atlétikai Centrum, 15.00.
Kézilabda Magyar Kupa férfi: FISE-Újkígyós–Békési FKC, Újkígyós, 19.00.