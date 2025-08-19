augusztus 19., kedd

Huba névnap

14°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sakk

1 órája

Orosházi egyéni bajnoka van a vármegyének - galériával

Címkék#sakk#emlékverseny#forduló#sakkbajnokság#sport#végeredmény

Helyi sakkbajnokot köszöntettek Orosházán, a Petőfi Művelődési Központban megrendezett id. Bacsur Imre sakkemlékversenyen, amely egyben Békés vármegye idei egyéni bajnoksága is volt. A négynapos, hét fordulós, svájci rendszerű viadalon 24 sakkozó ült asztalhoz. Köztük volt egyen címviselőként a makói címvédő, Restás Péter FIDE-mester is.

Verasztó Lajos

A hét fordulós verseny során az Orosházi SE rutinos sakkozója, Mónus Zoltán szerepelt a legjobban, aki veretlen teljesítménnyel, 6 pontot gyűjtve győzött, megelőzve a 16 éves dévaványai Giricz Gergőt, és a 87 éves orosházi Váczi Sándort, akik 5-5 pontot gyűjtöttek. 

hét forduló; sakk; Mónus Zoltán
A hét forduló során egy ponttal előzte meg legkitartóbb riválisait Mónos Zoltán. Fotó: OSE

Magától értetődő, hogy ők hárman a vármegyei sakkbajnokság dobogós helyeit is elhappolták.

Hét forduló hozománya

A verseny végeredménye: 1. Mónus Zoltán (Orosházi SE) 6 pont, 2. Giricz Gergő (Dévaványa-Kisújszállás) 5, 3. Váczi Sándor (Orosházi SE) 5, 4. Huszár Ádám János (Kiskunfélegyházi TK) 5, 5. Kakuk Sándor (Orosházi SE) 4,5, 6. Kunos Zoltán (Orosházi SE) 4.
Különdíjasok. Szenior különdíj: Restás Péter (FM, Makói SVSE) 4 pont. Legeredményesebb 2000 értékszám alatti: Huszár Ádám János (Kiskunfélegyházi TK) 5 pont. Legeredményesebb 1800 értékszám alatti: Vámosi Péter István (Békési TE) 3 pont. Legeredményesebb 1600 értékszám alatti: Huszár Máté Bence (Kiskunfélegyházi TK) 4 pont. Legeredményesebb ifjúsági: ifj. Kántor Róbert (Meritum SE Szeged) 4 pont. Legeredményesebb 14 éven aluli sakkozó: Tagai Márton (MTE SE Budapest) 3,5 pont.

Id. Bacsur Imre sakkemlékverseny

Fotók: OSE

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu