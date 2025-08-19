Orosházi egyéni bajnoka van a vármegyének - galériával

A hét fordulós verseny során az Orosházi SE rutinos sakkozója, Mónus Zoltán szerepelt a legjobban, aki veretlen teljesítménnyel, 6 pontot gyűjtve győzött, megelőzve a 16 éves dévaványai Giricz Gergőt, és a 87 éves orosházi Váczi Sándort, akik 5-5 pontot gyűjtöttek.

A hét forduló során egy ponttal előzte meg legkitartóbb riválisait Mónos Zoltán. Fotó: OSE

Magától értetődő, hogy ők hárman a vármegyei sakkbajnokság dobogós helyeit is elhappolták.

Hét forduló hozománya

A verseny végeredménye: 1. Mónus Zoltán (Orosházi SE) 6 pont, 2. Giricz Gergő (Dévaványa-Kisújszállás) 5, 3. Váczi Sándor (Orosházi SE) 5, 4. Huszár Ádám János (Kiskunfélegyházi TK) 5, 5. Kakuk Sándor (Orosházi SE) 4,5, 6. Kunos Zoltán (Orosházi SE) 4.

Különdíjasok. Szenior különdíj: Restás Péter (FM, Makói SVSE) 4 pont. Legeredményesebb 2000 értékszám alatti: Huszár Ádám János (Kiskunfélegyházi TK) 5 pont. Legeredményesebb 1800 értékszám alatti: Vámosi Péter István (Békési TE) 3 pont. Legeredményesebb 1600 értékszám alatti: Huszár Máté Bence (Kiskunfélegyházi TK) 4 pont. Legeredményesebb ifjúsági: ifj. Kántor Róbert (Meritum SE Szeged) 4 pont. Legeredményesebb 14 éven aluli sakkozó: Tagai Márton (MTE SE Budapest) 3,5 pont.