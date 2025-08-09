augusztus 9., szombat

Kézilabda

1 órája

Hazai pályán is győzött az Előre NKSE

Címkék#Borbély Márta#Tappe-Békéscsabai Előre NKSE#Hajdúnánás KN Kft

Második felkészülési mérkőzését is lejátszotta a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE NB I B.-s női kézilabda-csapata, amely szombaton a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban a szintén másodosztályú Hajdúnánást látta vendégül.

Gajdács Pál

A lila-fehéreket nem állította nagyon komoly feladat elé a hajdúsági együttes, amely az első félidőben még úgy, ahogy tartotta a lépést vendéglátójával. Szünet után tovább nyílt az olló a csapatok között és főként Borbély Márta góljaival nagyon elhúzott az Előre NKSE és biztosan győzött. 

Borbély Márta nyolc ólt tett bele a közösbe Fotó: FB/Előre NKSE

Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–Hajdúnánás KN Kft. 33–19 (16–11) 

Felkészülési női mérkőzés, Békéscsaba, 200 néző. V.: Héjja, Kónya. 

Békéscsaba: Csatlós – Varga H. 3, Ilics 3, Juhász F. 1, Bencsik B. 5, Gerencsér 3, Puhalák 3. Csere: Németh K. (kapus), Borbély 8 (2), Aranyi V. 2, Kukely K., Baráth B. 2, Giricz L. 2, Koós 1, Vida. Vezetőedző: Marosán György. A Hajdúnánás legjobb dobói: Petruska 5, Szécsi 4 (1), Kostyó 4. 

 

 

