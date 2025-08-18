Aikido bemutató Szanazugban

A Doboz-Szanazug szabad strandon augusztus 9-én rendezték meg az I. Szanazugi Családi Nap és Fesztivált (Szana Feszt), amelyre meghívót kapott a Fényesi Dojo SE is, hogy rövid harcművész bemutató keretében adjon egy kis betekintést az aikido világába.

A harcművészek családjába tartozó aikidót népszerűsítették a Szana Feszten Fotó: BMHSZ

Pörgős műsor keretében tartottak harcművész bemutatót az aikidósok

A rendezvény színpadán a Békéscsabai JALTE Aikido szakosztályával karöltve tartott színvonalas bemutatót. A kánikula ellenére a közönség egy igazán jól felépített pörgős műsort láthatott. Először a gyerek csoport mutatott be eséstechnikákat és pusztakezes technikákat, majd a felnőttek következtek szabadkezes és fegyveres technikák bemutatásával. A színpadi bemutató mindig egy kicsit túlzó, látványos akciókkal, az éles helyzetektől finomabb mozdulatokkal. Célja a harcművészet megismertetése az érdeklődőkkel és nem mellesleg a vágy felkeltése az aikido gyakorlására, ami kitartó munkával talán alkalmassá teszi a gyakorlót, hogy konfliktushelyzetekben is helyt tudjon állni, legyen szó verbális vagy fizikális atrocitásról.

A látványos bemutató összeállításában és kivitelezésében is részt vett Petrovszki Péter (2. dan, Dojo SE), Erdei Tamás (2. dan, Dojo SE), Erdei Máté (1. dan, Dojo SE) és Balázs Sándor érdemes mester (3. dan, JALTE).

A résztvevők egy részével találkozhatnak majd az érdeklődők az augusztus 23-i Japán Napon is, amit Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Múzeumban rendeznek meg 11 órától.