augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

28°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Harcművészet

1 órája

Aikido bemutató Szanazugban

Címkék#aikido#harcművész#sport#harcművészet#bemutató

A harcművészek számára szinte kötelező feladat, elvárható, hogy irányzatukat, szövetségüket, klubjukat, saját magukat népszerűsítsék bemutatók keretében. Azért is fontos, mert ezzel lehet újabb klubtagokat becsábítani a harcművészek edzéseire. Különösen igaz ez azokra az irányzatokra, amelyekben nem rendeznek versenyeket. Ilyen az aikido is!

Gajdács Pál

A Doboz-Szanazug szabad strandon augusztus 9-én rendezték meg az I. Szanazugi Családi Nap és Fesztivált (Szana Feszt), amelyre meghívót kapott a Fényesi Dojo SE is, hogy rövid harcművész bemutató keretében adjon egy kis betekintést az aikido világába. 

Pörgős műsor keretében tartottak harcművész bemutatót az aikidósok
A harcművészek családjába tartozó aikidót népszerűsítették a Szana Feszten Fotó: BMHSZ

Pörgős műsor keretében tartottak harcművész bemutatót az aikidósok 

A rendezvény színpadán a Békéscsabai JALTE Aikido szakosztályával karöltve tartott színvonalas bemutatót. A kánikula ellenére a közönség egy igazán jól felépített pörgős műsort láthatott. Először a gyerek csoport mutatott be eséstechnikákat és pusztakezes technikákat, majd a felnőttek következtek szabadkezes és fegyveres technikák bemutatásával. A színpadi bemutató mindig egy kicsit túlzó, látványos akciókkal, az éles helyzetektől finomabb mozdulatokkal. Célja a harcművészet megismertetése az érdeklődőkkel és nem mellesleg a vágy felkeltése az aikido gyakorlására, ami kitartó munkával talán alkalmassá teszi a gyakorlót, hogy konfliktushelyzetekben is helyt tudjon állni, legyen szó verbális vagy fizikális atrocitásról.

A látványos bemutató összeállításában és kivitelezésében is részt vett Petrovszki Péter (2. dan, Dojo SE), Erdei Tamás (2. dan, Dojo SE), Erdei Máté (1. dan, Dojo SE) és Balázs Sándor érdemes mester (3. dan, JALTE).
A résztvevők egy részével találkozhatnak majd az érdeklődők az augusztus 23-i Japán Napon is, amit Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Múzeumban rendeznek meg 11 órától.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu