Röplabda

1 órája

Erőnléti edzőként számítanak Gyuricza Beátára

A 2025–26-os szezontól erőnléti edzőként számít a Békéscsabai RSE Gyuricza Beátára, aki az elmúlt két évben több korosztálynál is gyógytornász-fizioterapeutaként tevékenykedett.

Gajdács Pál

A korábbi kézilabdázó folyamatosan képezi magát. Gyuricza Beáta a klubhonlapon elmondta, hogy szakmai segítséget Dr. Rácz Leventétől a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tanszékvezetőjétől kap, aki afféle mentora. 

Gyuricza Beáta idén új szerepkörben a BRSE-ben Fotó: BRSE

– Idén részt vettem az Exos-képzésen, ami egy három részből álló nemzetközi tanfolyam. Az első kettőt el lehet végezni Európában, viszont a harmadik kicsit nehézkesebb, mert az már kint van Amerikában, jelenleg csak ott csinálják. Ennek az első, négynapos részét tartották júliusban, Boszniában. Dennis Logan volt az instruktorunk, aki dolgozott az NFL-ben, valamint az amerikai légierőnél ejtőernyősöket képzett ki – mondta a fiatal szakember.

 

 

