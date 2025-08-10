Grassroots alap tanfolyam indul Gyulán

Az MLSZ Edzőképzési Intézete 23 darab MLSZ Grassroots alap tanfolyamot hirdet a 2025-ös szezon, őszi félévében. A helyszínek között szerepel Gyula is, ahol Gyula, az id. Christián László Városi Sporttelep (Zrínyi Miklós tér 2.) biztosít otthont a képzésnek. A jelentkezési határidő augusztus 15., minden további információ elérhető a www.edzokepzes.mok.mlsz.hu weboldalon.