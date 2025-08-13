Goshinkai irányzattal ismerkedtek az aikidósok

Tartalmas, négy órás goshinkai karate szemináriumot tartottak a minap Újkígyóson, a Hissori Aikido SE szervezésében.

A szemináriumot Shihan Gregor László VIII.DAN mester irányította Fotó: BMHSZ

A klubvezető Sensei Horváth György aikido mester szeretné tanítványait minél sokoldalúbban képezni és megismertetni velük más harcművészetek sajátosságait is. Az edzésen a résztvevők az önvédelem centrikus goshinkai különböző oldalait ismerhették meg. Erősítések, keményítések, különböző ütés-, és rúgás technikák, ütőpajzsok használata, késes gyakorlatok szerepeltek a programban, amit Shihan Gregor László VIII.DAN, a békéscsabai JALTE Goshinkai Karate szakosztályának vezetője irányított. Az újkígyósi karatékák nagy figyelemmel és tanulékonyan gyakorolták a számukra szokatlan harcművész elemeket.