augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

23°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Harcművészet

1 órája

Goshinkai irányzattal ismerkedtek az aikidósok

Címkék#tanítvány#irányzat#Shihan Gregor László VIII DAN#JALTE Goshinkai Karate#aikidós

Ha valaki harcművészettel foglalkozik, nagyon fontos, hogy nyitott legyen más irányzatok felé is. Egyrészt megtanulja tisztelni azokat, akik egy más úton indultak el, de a küzdelemben is hasznos, ha különböző technikákat ismer meg.

Gajdács Pál

Tartalmas, négy órás goshinkai karate szemináriumot tartottak a minap Újkígyóson, a Hissori Aikido SE szervezésében. 

A szemináriumot Shihan Gregor László VIII.DAN mester irányította Fotó: BMHSZ

A klubvezető Sensei Horváth György aikido mester szeretné tanítványait minél sokoldalúbban képezni és megismertetni velük más harcművészetek sajátosságait is. Az edzésen a résztvevők az önvédelem centrikus goshinkai különböző oldalait ismerhették meg. Erősítések, keményítések, különböző ütés-, és rúgás technikák, ütőpajzsok használata, késes gyakorlatok szerepeltek a programban, amit Shihan Gregor László VIII.DAN, a békéscsabai JALTE Goshinkai Karate szakosztályának vezetője irányított. Az újkígyósi karatékák nagy figyelemmel és tanulékonyan gyakorolták a számukra szokatlan harcművész elemeket. 

Az újkígyói goshinkai szeminárium résztvevői Fotó: BMHSZ

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu