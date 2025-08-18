Visszatért Gyulára a gólerős támadó

A 32 esztendős Petri-Szabó Tünde Imola igazolt Gyulára, aki 4 évvel ezelőtt már tagja volt egy szezonon keresztül klub felnőtt nagypályás csapatának, futsalban azonban most debütálhat.

Személyében egy győztes mentalitású, gólerős, rutinos játékossal gazdagodott a fürdővárosi hölgykoszorú, aki agilis játékával sokat segíthet a célok megvalósításáért.