Futsal
1 órája
Visszatért Gyulára a gólerős támadó
Gólerős támadóval erősítette meg keretét az NB I.-es női futsal-bajnokságban újonc Gyulai Amazonok csapata.
A 32 esztendős Petri-Szabó Tünde Imola igazolt Gyulára, aki 4 évvel ezelőtt már tagja volt egy szezonon keresztül klub felnőtt nagypályás csapatának, futsalban azonban most debütálhat.
Személyében egy győztes mentalitású, gólerős, rutinos játékossal gazdagodott a fürdővárosi hölgykoszorú, aki agilis játékával sokat segíthet a célok megvalósításáért.
3 órája
