Futsal

1 órája

Visszatért Gyulára a gólerős támadó

Gólerős támadóval erősítette meg keretét az NB I.-es női futsal-bajnokságban újonc Gyulai Amazonok csapata.

Beol.hu

A 32 esztendős Petri-Szabó Tünde Imola igazolt Gyulára, aki 4 évvel ezelőtt már tagja volt egy szezonon keresztül klub felnőtt nagypályás csapatának, futsalban azonban most debütálhat. 

Petri-Szabó Tünde Imola

Személyében egy győztes mentalitású, gólerős, rutinos játékossal gazdagodott a fürdővárosi hölgykoszorú, aki agilis játékával sokat segíthet a célok megvalósításáért.

 

 

