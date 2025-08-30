augusztus 30., szombat

Labdarúgás - Vármegyei II. osztály

1 órája

Friss II. osztályú eredmények NYERS

A Békés Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság harmadik játéknapjának szombati eredménysora.

Beol.hu
Friss II. osztályú eredmények NYERS

A doboziak újból nyertek, a vasutasoknak ezúttal sem termett pont. Fotó: Kiss Zoltán

Békéscsabai MÁV SE–Eleki USE 1–3 (0–0)
Dobozi SE–Kaszaper SE 3–0 (0–0)
Tótkomlósi TC–Lőkösháza KSK 1–1 (1–0)
Mezőberényi LE–Csanádapácai EFC 2–1 (1–1)
Békésszentandrási HMSE–Újkígyós FC 4–2 (3–1)
Augusztus 31., vasárnap, 17.00:
Végegyháza-Magyarbánhegyes–Szabadkígyósi SZSC
Csabacsűdi GYLSE–Mezőmegyer SE
Szabadnapos: Battonyai TK

 

 

