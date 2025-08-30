Labdarúgás - Vármegyei II. osztály
1 órája
Friss II. osztályú eredmények NYERS
A Békés Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság harmadik játéknapjának szombati eredménysora.
A doboziak újból nyertek, a vasutasoknak ezúttal sem termett pont. Fotó: Kiss Zoltán
Békéscsabai MÁV SE–Eleki USE 1–3 (0–0)
Dobozi SE–Kaszaper SE 3–0 (0–0)
Tótkomlósi TC–Lőkösháza KSK 1–1 (1–0)
Mezőberényi LE–Csanádapácai EFC 2–1 (1–1)
Békésszentandrási HMSE–Újkígyós FC 4–2 (3–1)
Augusztus 31., vasárnap, 17.00:
Végegyháza-Magyarbánhegyes–Szabadkígyósi SZSC
Csabacsűdi GYLSE–Mezőmegyer SE
Szabadnapos: Battonyai TK
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre