Labdarúgás - Vármegyei I. osztály
1 órája
Friss I. osztályú eredmények NYERS
A Békés Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság harmadik játéknapjának eredménysora.
Az orosháziak és a jaminaiak is három ponttal gyarapodtak. Fotó: Bohus Krisztián
Szeghalmi FC–Orosházi MTK-ULE 0–3 (0–1)
Füzesgyarmati SK–Nagyszénás SE 2–0 (1–0)
Jamina SE–Mezőhegyesi SE 0–0
Kondorosi TE–Gyomaendrődi FC 1–0 (1–0)
Békési FC–Dévaványai SE 2–3 (2–1)
Szabadnapos: Szarvasi FC
