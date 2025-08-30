augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

21°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás - Vármegyei I. osztály

1 órája

Friss I. osztályú eredmények NYERS

Címkék#eredmények#Vármegyei I#labdarúgás

A Békés Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság harmadik játéknapjának eredménysora.

Friss I. osztályú eredmények NYERS

Az orosháziak és a jaminaiak is három ponttal gyarapodtak. Fotó: Bohus Krisztián

Szeghalmi FC–Orosházi MTK-ULE 0–3 (0–1)
Füzesgyarmati SK–Nagyszénás SE 2–0 (1–0)
Jamina SE–Mezőhegyesi SE 0–0
Kondorosi TE–Gyomaendrődi FC 1–0 (1–0)
Békési FC–Dévaványai SE 2–3 (2–1)
Szabadnapos: Szarvasi FC

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu