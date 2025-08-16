augusztus 16., szombat

Labdarúgás – Vármegyei I. osztály

48 perce

Friss eredmények az első osztályból

Címkék#eredmények#Vármegyei I#forduló#labdarúgás#sport

Sok gól született a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság szombati nyitó napján. Mutatjuk az eredményeket.

Beol.hu
Az Orosháza és a Kondoros rangadója volt a nyitó nap fókuszában. Archív fotó: Erdős Csaba

Vármegyei I. osztály, 1. forduló

Füzesgyarmati SK–Szarvasi FC 0–10 (0–6)

Kondorosi TE–Orosházi MTK-ULE 2–2 (2–1)

Jamina SE–Nagyszénás SE 6–1 (3–0)

Dévaványai SE–Gyomaendrődi FC 0–3 (0–2)

Békési FC–Mezőhegyesi SE 2–3 (1–2)

Szabadnapos: Szeghalmi FC

 

 

