Labdarúgás – Vármegyei I. osztály
48 perce
Friss eredmények az első osztályból
Sok gól született a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság szombati nyitó napján. Mutatjuk az eredményeket.
Az Orosháza és a Kondoros rangadója volt a nyitó nap fókuszában. Archív fotó: Erdős Csaba
Vármegyei I. osztály, 1. forduló
Füzesgyarmati SK–Szarvasi FC 0–10 (0–6)
Kondorosi TE–Orosházi MTK-ULE 2–2 (2–1)
Jamina SE–Nagyszénás SE 6–1 (3–0)
Dévaványai SE–Gyomaendrődi FC 0–3 (0–2)
Békési FC–Mezőhegyesi SE 2–3 (1–2)
Szabadnapos: Szeghalmi FC
