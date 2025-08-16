augusztus 16., szombat

Labdarúgás – Vármegyei II. osztály

1 órája

Friss eredmények a másodosztályból

A címvédő Mezőmegyer idegenbeli győzelemmel kezdte a másodosztályú labdarúgó-bajnokságot, köszönhetően a második félidei teljesítményének. A további szombati találkozókon két hazai siker mellett két döntetlen született. Íme az eredmények.

Friss eredmények a másodosztályból

A tavasszal egyaránt érmet szerző eleki és szabadkígyósi csapat nem bírt egymással a nyitányon. Archív fotó: Kiss Zoltán

Vármegyei II. osztály, 1. forduló

Szabadkígyósi SZSC–Eleki USE 2–2 (1–1)

Dobozi SE–Lőkösháza KSK 2–0 (2–0)

Tótkomlósi TC–Battonyai TK 1–0 (0–0)

Mezőberényi LE–Csabacsűdi GYLSE 2–2 (1–1)

Békésszentandrási HMSE–Mezőmegyer SE 1–4 (1–0)

Augusztus 17., vasárnap, 17.30:

Végegyháza-Magyarbánhegyes–Újkígyós FC

Kaszaper SE–Békéscsabai MÁV SE

Szabadnapos: Csanádapácai EFC 

 

 

