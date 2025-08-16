1 órája
Friss eredmények a másodosztályból
A címvédő Mezőmegyer idegenbeli győzelemmel kezdte a másodosztályú labdarúgó-bajnokságot, köszönhetően a második félidei teljesítményének. A további szombati találkozókon két hazai siker mellett két döntetlen született. Íme az eredmények.
A tavasszal egyaránt érmet szerző eleki és szabadkígyósi csapat nem bírt egymással a nyitányon. Archív fotó: Kiss Zoltán
Vármegyei II. osztály, 1. forduló
Szabadkígyósi SZSC–Eleki USE 2–2 (1–1)
Dobozi SE–Lőkösháza KSK 2–0 (2–0)
Tótkomlósi TC–Battonyai TK 1–0 (0–0)
Mezőberényi LE–Csabacsűdi GYLSE 2–2 (1–1)
Békésszentandrási HMSE–Mezőmegyer SE 1–4 (1–0)
Augusztus 17., vasárnap, 17.30:
Végegyháza-Magyarbánhegyes–Újkígyós FC
Kaszaper SE–Békéscsabai MÁV SE
Szabadnapos: Csanádapácai EFC