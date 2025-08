Két beugró pilóta a budapesti első szabadedzésen

Egy korábbi kétszeres világbajnok, Fernando Alonso nem vett részt a pénteki első szabadedzésen. Csapata, az Aston Martin pénteken jelentette be, hogy a spanyol veterán az első szabadedzést kihagyja, de Alonso a Magyar Nagydíjon való szereplése is kétséges. Alonso a múlt hétvégi Belga Grand Prix után izomsérüléssel küzdött a hátában, és mivel még péntek reggel is kezelést kapott. A pályafutása első győzelmét pont a Hungaroringen ünneplő pilóta helyét az alakulat teszt- és tartalék pilótája, Felipe Drugovich vette át.

A 40. Magyar GP nyitányán nem Drugovich lesz az egyetlen beugró, az első egy órában az Alpine-tól kölcsönvett Paul Aron is volán mögé ül, az észt pilóta Nico Hülkenberg Sauberjét vezette, és Silverstone után teljesíti a második gyakorlását is a csapattal fiatal versenyzőként.

Az első szabadedzésen az összetettben második Lando Norris, a McLaren brit versenyzője volt a leggyorsabb. A 25 éves pilóta mögött a világbajnoki pontversenyben éllovas csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri végzett másodikként, mindössze 19 ezredmásodperccel lemaradva.

A harmadik helyen Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője zárt, az ő hátránya már több mint két tizedmásodperc volt Norrishoz képest. Jó edzést teljesített a francia Isack Hadjar a Racing Bulls versenyautójában, ugyanis ő végzett negyedikként, míg a hétszeres vb-győztes és a Hungaroringen nyolc alkalommal diadalmaskodó, ezzel rekorder Lewis Hamilton (Ferrari) ötödik lett az első gyakorláson.

A 2022-es Forma-2-es bajnok Felipe Drugovichot 16. lett. Paul Aron néhány gyors kör után műszaki hiba miatt be kellett fejeznie a tréninget. A címvédő és négyszeres világbajnok holland Max Verstappen csak kilencedik lett, majdnem egy másodperccel elmaradva Norris köridejétől, ugyanakkor a harmadik és a 16. helyezett pilótát mindössze egy másodperc választotta el egymástól.

A Forma-1-es program 17 órától a második szabadedzéssel folytatódik Mogyoródon.

Eredmények, 1. szabadedzés:

1. Lando Norris (brit, McLaren) 1:16.052 perc, 2. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:16.071, 3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:16.269, 4. Isack Hadjar (francia, RB) 1:16.681, 5. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:16.734, 6. Oliver Bearman (brit, Haas) 1:16.878, 7. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:16.880, 8. George Russell (brit, Mercedes) 1:16.925, 9. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:16.940, 10. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:16.958, 11. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:16.984, 12. Esteban Ocon (francia, Haas) 1:17.004, 13. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1:17.123, 14. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 1:17.184,15. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:17.195, 16. Felipe Drugovich (brazil, Aston Martin) 1:17.269, 17. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 1:17.393, 18. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1:17.464, 19. Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber) 1:17.652, 20. Paul Aron (észt, Sauber) 1:19.788.