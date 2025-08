A bogártalálkozón is tombol a Forma–1 láz

Pénteken nemcsak Gyomaendrődön a Liget Gyógyfürdő és Kemping területén a 29. Gyomaendrődi Volkswagen Bogár és Busz Partyn bőgtek fel a motorok, hanem az első két szabadedzéssel megkezdődött a 40. Forma–1-es Magyar Nagydíj programja is a Hungaroringen. Az eseményt a világon számos autórajongó követi hatalmas érdeklődéssel, nincs ez másként az ország legnagyobb Volkswagen találkozójának résztvevői között sem, noha a német autómárka egyelőre nem képviselteti magát a kategóriában.

Sokan rajonganak a Forma–1-ért a gyomaendrődi Volkswagen találkozó résztvevői között is. Fotó: Bencsik Ádám

Az idősebbek még emlékeznek az első magyar Forma–1-es futamra

Németi Jenő kérdésünkre arról beszélt, nagy dolog, hogy a világ egyik legnagyobb sporteseményének immár negyven éve Budapest is része, amely rengeteg vendéget vonz hazánkba. Felidézte, hogy minden Magyar Nagydíjat meg szokott nézni, annak idején még a néhai Ayrton Sennát is látta versenyezni a Hungaroringen. Aztán sokáig Michael Schumachernek szurkolt, most pedig Max Verstappen számára a favorit, de a jelenlegi mezőnyből szimpatizál Lando Norrissal is.

Rengeteget köszönhet az ország a Forma–1-nek

Csala Ferenc koránál fogva is már régóta követi a Forma–1-es versenyeket. Mint mondta, manapság inkább az újoncoknak szurkol a mezőnyben, és örül, hogy idén ismét Magyarországra látogat a mezőny.

– Szerintem a pénzügyi oldala se egy utolsó dolog, amit hoz az országnak, az idegenforgalmat tekintve például biztos, hogy rengeteget köszönhetünk a Forma 1-nek 1986 óta. Megismerték az emberek az országunkat, és egyébként a technikai sport is több lett azóta itthon, beleértve a motorversenyeket – emelte ki.

Akadt, aki a Magyar Nagydíj helyett Gyomaendrődre jött

– Nagyon szeretnék ott lenni a 40. Magyar Nagydíjon, csak hát megint ez a fránya Volkswagen találkozó bekavart, így inkább Gyomaendrődre jöttünk. Viccet félretéve, voltunk már egy párszor a futamon, nagyon szeretem a mogyoródi hangulatot. Budapestnek pedig hatalmas lehetőséget jelent minden évben a Forma 1 megrendezése – fejtette ki véleményét a Beol.hu-nak Morvai Zsolt.

Szombaton a harmadik szabadedzéssel, valamint az időmérő edzéssel folytatódik a nagydíj programja.