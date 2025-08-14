1 órája
Foci, túra, stadionlátogatás
Több évtizedes barátság fűzi össze a Berényi Gyermek FC és a Székelyudvarhelyi FC vezetőit, edzőit. A kapcsolatot a berényiek egy székelyudvarhelyi látogatással erősítették meg a hétvégén.
A mezőberényiek az Adamik Dávid edzette U17-es csapatukkal érkeztek meg a Hargita megyei városba, és kihasználva a lehetőséget, barátságos meccs keretében a Székelyudvarhelyi FC és Csíkszereda Labdarúgó Akadémia ellen is megmérkőztek.
Az akadémián megnézték az I. osztályba feljutó csapat impozáns stadionját, a trófeagyűjteményt, bementek az öltözőbe és a sajtóterembe is. Jutott idő arra is, hogy elmenjenek Csíksomlyóra, ahol megtekintették a kegytemplomot, a kántor eljátszotta a templom orgonáján a magyar és székely Himnuszt. A gyalogtúra a búcsú színhelyére, a nyeregbe sok látnivalót tartogatott. Ellátogattak a bezárt parajdi sóbányához is. A berényi kis csapat végig kitűnő vendéglátásban részesült, és számtalan élménnyel gazdagodva tértek haza.
