Ezüsthöz segítették a békési atléták a válogatottat
Zalaegerszegen rendezték meg a hétvégén a hat ország szenior atlétikai válogatott versenyét Ausztria, Csehország, Szlovénia, Szlovákia, Horvátország és Magyarország részvételével.
Az eseményen két békési atléta is szerepelt Magyarország színeiben. Zsunyi-Horváth Anikó magasugrásban 161 centimétert ugrott, ami a legnagyobb volt a mezőnyben. Szatmári Judit 100 méteren 13,62 másodperces futásával negyedik lett, itt még nem tudott felpörögni, de a 4x100 méteres váltóban kitűnően futott és győzelemhez segítette a magyar váltót. Szoros versenyen, Ausztria győzött, míg Magyarország második lett.
