Elképesztő találat volt: Békésben született meg az év gólja

Az év gólja megszületett a MOL Magyar Kupában. Ahogy az a TikTok-os videón jól látszik, Máris Dominik, a Gyulai Termál FC játékosa elképesztő rugótechnikával, saját térfeléről ívelt a léc alá.

A Magyar Kupában megszületett az év gólja. Fotó: Shutterstock illusztráció

Az év gólja Máris Dominik nevéhez fűződik

A találat a Csepel TC elleni mérkőzés 90. percében történt, a szemfüles, káprázatos találatot pedig most mi is láthatjuk. Az év gólja, úgy látszik, megszületett a Magyar Kupában.