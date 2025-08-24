Magyar Kupa
1 órája
Elképesztő találat volt: Békésben született meg az év gólja
Kirobbanó találatot ért el egy békés vármegyei játékos. A focista megmozdulását máris „az év gólja”-ként töltötték fel a TikTok-ra”.
Az év gólja megszületett a MOL Magyar Kupában. Ahogy az a TikTok-os videón jól látszik, Máris Dominik, a Gyulai Termál FC játékosa elképesztő rugótechnikával, saját térfeléről ívelt a léc alá.
Az év gólja Máris Dominik nevéhez fűződik
A találat a Csepel TC elleni mérkőzés 90. percében történt, a szemfüles, káprázatos találatot pedig most mi is láthatjuk. Az év gólja, úgy látszik, megszületett a Magyar Kupában.
