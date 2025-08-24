augusztus 24., vasárnap

Magyar Kupa

2 órája

Elképesztő találat volt: Békésben született meg az év gólja

Kirobbanó találatot ért el egy békés vármegyei játékos. A focista megmozdulását máris „az év gólja”-ként töltötték fel a TikTok-ra”.

Gál Csaba

Az év gólja megszületett a MOL Magyar Kupában. Ahogy az a TikTok-os videón jól látszik, Máris Dominik, a Gyulai Termál FC játékosa elképesztő rugótechnikával, saját térfeléről ívelt a léc alá. 

Az év gólja egy gyulai játékoshoz kötődik.
A Magyar Kupában megszületett az év gólja. Fotó: Shutterstock illusztráció

Az év gólja Máris Dominik nevéhez fűződik

A találat a Csepel TC elleni mérkőzés 90. percében történt, a szemfüles, káprázatos találatot pedig most mi is láthatjuk. Az év gólja, úgy látszik, megszületett a Magyar Kupában.

@csakfoci.hu Várd ki a végét! Megszületett az év gólja a Magyar Kupában! Máris Dominik, a Gyulai Termál FC játékosa elképesztő rugótechnikával ívelt a léc alá!😎🔥⚽️ #football #goal #supergoal #wow ♬ eredeti hang - Csakfoci

 

