Német fölény a szabad osztályban a vitorlázórepülő Eb-n

Egyedül a szabad osztályban írtak ki területek közötti repülést az Európa-bajnokságon, ahol ismét a német Felipe Levin és közel 200-ra növelte előnyét a honfitárs Markus Frank előtt.

A mostani békéscsabai Európa-bajnokság versenyzőként kimarad Laurinyecz Sándor életéből Archív fotó: Bencsik Ádám

Német fölény a szabad osztályban az Európa-bajnokságon

A 18 méteres és kétüléses kategória indulói pontok közötti repülési feladatot kaptak, előbbiben a cseh Radek Krejcirik, utóbbiban a lengyel Kawa, Matkowski duó győzött, utóbbiak a pontverseny élére is álltak, a 18 m-ben a francia Viktor Mallick vezet.

Az ötszörös magyar bajnok, számtalan világ-, és Európa-bajnokságot megjárt Laurinyecz Sándor ezúttal a földről szemléli az Európa-bajnokságot.

A Kvasz András Békés Megyei Repülő és Ejtőernyős Egyesület pilótája 2023-ban nem versenyzett, így nem tudta gyűjteni a ranglistapontokat és a tavalyi mozgalmasabb szezonban sem tudott annyit összeszedni, hogy itthon bekerüljön a legjobb 12 közé. Az Eb-n való indulásról nem álmodozhatott, ellenben a nem sokkal korábban szintén Békéscsabán megrendezett Nemzeti Bajnokságon versenyzett, méghozzá eredményesen.

– A FAI Club kategóriában harminckét indulóból az ötödik helyen végeztem, amivel elégedett vagyok – mondta a tapasztalt vitorlázórepülő pilóta. – Volt egy napi győzelmem is, ami sok egységet hozzátett az összpontszámhoz. Az Eb-n FAI Club kategóriát nem írtak ki, a nemzetin régebbi típusú gépek indultak.

Két éven belül visszatérne a nemzetközi színtérre

Laurinyecz a mostani békéscsabai kontinensbajnokságot kihagyta, a legutóbb 2002-ben a Viharsarokban megrendezett Eb-t azonban nem.

– Pályafutásom legjobb Eb-eredményét éppen huszonhárom éve itthon értem el, akkor a tizennyolc méteres kategóriában hatodik lettem – emlékezett Laurinyecz, aki világbajnokságon 2010-ben Szegeden jegyezte a legjobb eredményét, ahol 12. lett. Mivel már nyugdíjas, több idő jut a repülésre és két éven belül szeretne ismét nemzetközi versenyeken indulni.

A most zajló Eb-esélyekkel kapcsolatban az open, szabad osztályban a német fölényt emelte ki, ahol a most is vezető Felipe Levin címvédőként repülhet.