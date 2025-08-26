augusztus 26., kedd

Izsó névnap

25°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Előrés siker az U18-as korosztályban az orosházi tornán

Címkék#kézilabda#Békéscsabai Előre NKSE#u18#siker#sport

Nagyüzem volt Orosházán az elmúlt héten, hiszen az U20-as és az U18-as lányok és az U18-as fiúk részére is rendeztek egy felkészülési leány kézilabdatornát. Minden korosztályban született Békés vármegyei érem, a fiatalabb lányoknál a Békéscsabai Előre NKSE a trófeát is hazavihette.

Gajdács Pál

Győztesek, Békés vármegyei helyezettek és különdíjasok. Leányok. U20: 1. Vasas SC, 2. Orosházi KC. U18: 1. Békéscsabai Előre NKSE, 3. Zengő Alföld Orosházi KC, 4. Gyulasport, 6. ZA Orosházi KC II. Gólkirálynő: Pop Nadia (Békéscsaba). Legtechnikásabb játékos: Janó Janka (OKC). 

Az U18-as korosztályban győztes békéscsabai csapat Fotó: FB/Előre NKSE

Fiúk. U18: 1. Szigetszentmiklós KSK, 2. Békési FKC, 5. Orosházi KC. Legjobb játékos: Szabó Ákos (Békés).

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu