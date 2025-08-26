Kézilabda 3 órája

Előrés siker az U18-as korosztályban az orosházi tornán

Nagyüzem volt Orosházán az elmúlt héten, hiszen az U20-as és az U18-as lányok és az U18-as fiúk részére is rendeztek egy felkészülési leány kézilabdatornát. Minden korosztályban született Békés vármegyei érem, a fiatalabb lányoknál a Békéscsabai Előre NKSE a trófeát is hazavihette.

Győztesek, Békés vármegyei helyezettek és különdíjasok. Leányok. U20: 1. Vasas SC, 2. Orosházi KC. U18: 1. Békéscsabai Előre NKSE, 3. Zengő Alföld Orosházi KC, 4. Gyulasport, 6. ZA Orosházi KC II. Gólkirálynő: Pop Nadia (Békéscsaba). Legtechnikásabb játékos: Janó Janka (OKC). Az U18-as korosztályban győztes békéscsabai csapat Fotó: FB/Előre NKSE Fiúk. U18: 1. Szigetszentmiklós KSK, 2. Békési FKC, 5. Orosházi KC. Legjobb játékos: Szabó Ákos (Békés).

