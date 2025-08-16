Első győzelmére hajt vasárnap az Előre

Az Előre két döntetlennel, illetve a Vasas elleni látványos tévés mérkőzéssel kezdte az évet, tehát még nyeretlenül áll.

Márkus Attila egyre markánsabban teljesít az Előre bal szárnyán. Fotó: Vasas FC/Facebook

Zuglói ellenfele az Ajka könnyed legyőzésével debütált, majd nem bírt a Csákvárral, egy hete pedig a Kecskeméttel szemben maradt alul odahaza. Jól jönne tehát mindkét oldalon egy siker, a pontszerzés pedig szinte kötelező jellegű.

A csabaiaknál Csató Sándornak nem lehet oka panaszkodni, hiszen játékosai rendre jó százalékot hoznak, más kérdés, hogy ebben az erős mezőnyben ez mennyire elégséges. A Vasas ellen például Borsos Filip mesterhármassal igazolta, hogy érdemes volt szerződtetni, és jóval több van benne annál, mint az előző állomáshelyén „beárazták”.

– Jó meccset játszottunk a Vasas ellen, egy pontra rászolgáltunk volna, még ha hátul sebezhetőbbek is voltunk az átlagosnál. Persze a piros-kékeket sem véletlenül tarják feljutásra esélyesnek, komoly támadópotenciállal rendelkeznek, ezt most is bizonyították. A soron következő riválisunk ezzel ellentétben a stabil védekezésre helyezte a hangsúlyt az elmúlt évben, ám a nyári edzőváltás után másféle alapjátékot játszik, ami talán nekünk valamivel jobban fekszik. Egy-két alapemberét elengedte, a helyüket fiatalokkal töltötte be, ettől függetlenül biztosan kellemetlen ellenfél lesz, ám szeretnénk végre megszerezni az első győzelmüket – fejtegette a lila-fehérek szakvezetője.

Felépülnek az Előre kisebb sérültjei

Csató Sándor arra célzott ezzel, hogy Vukmir Dragan bátrabb szemlélettel küldi pályára játékosait, ennek megfelelően több gól is születik a mérkőzéseiken. Saját csapata kapcsán a frissítés fontosságát tartotta elsődlegesnek.

– A hétfői meccs miatt kevesebb pihenőnk volt egy nappal, igyekeztünk azt szem előtt tartani, hogy frissek maradjanak a labdarúgók. Ebben az forróságban nem igazán lehet minőségi munkát végezni, de talán hétvégére elviselhetőbbé válik az idő. Akadtak kisebb sérüléssel bajlódók, reményeink szerint azonban hétvégéig mindenki felgyógyul közülük. Hiányzónk így is lesz, Albert István az egy mérkőzésre szóló eltiltását tölti – mondta a vezetőedző.

A vasárnapi bajnoki mérkőzést Nagy Róbert vezeti.