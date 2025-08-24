1 órája
Játékban az Előre volt jobb, a gólokat a Videoton szerezte - galériával
A Vasas után a Videotonnal sem bírt a Békéscsaba labdarúgócsapata. Szépséghiba, hogy mindez nem az élvonalban történik, ezzel együtt az Előre játékosait nem érheti szemrehányás, hiszen többet fociztak, mint a vendéglátójuk. A fehérváriaknál azonban volt egy Varga Roland, és némi külső segítséget is kaptak, ami elég volt az első NB II.-es győzelmükhöz.
Az Előre bátran kezdett, az első percekben kapuja elé terelte a Videotont.
Aztán a hazai együttes kijött a szorításból és kiegyenlítetté tette a játékot. A küzdelem dominált mintsem a szépség, így azután helyzetekig nem igazán tudtak eljutni a felek. Az első védeni valója a 27. percben volt Pósernek, aki Varga Roland távoli szabadrúgását tenyerelt oldalra. Ebből az akcióból kapott ajándék tizenegyest a hazai csapat, mintha Karakó spori ezzel akart volna kedveskedni a korábban kórusban őt szidó hazai B-középnek! A fehérvári csapat alaposan feltüzelve játszott, időnként „falkában” reklamálva meg egy-egy döntést. Félő volt, hogy a rutinos sípmester a VAR nélkül elveszik a pályán, de végül a kiosztott sárga lapok megmentették és jó irányba terelték a meccset.
A második félidőre támadóbb szellemben futott ki az Előre. A játékosai többet birtokolták a labdát és főként a széleken próbáltak az ellenfelük mögé kerülni. A 62. percben hármas frissítés érkezett a padról, de a házigazdák is cseréltek, ezzel pedig össze is omlott a csabai dominancia. Olyannyira, hogy a 74. percben egyetlen lélegzetvételnyi szünetet kihasználva újabb gólt ért el a Fehérvár. A vendégek továbbra is próbáltak menni előre a pontért, de ekkor már nem olyan hittel tették, mint addig, így azután a Videoton játékosai ünnepelhették az első győzelmüket, a csabaiak pedig a második vereséget könyvelték el.
29. perc: Az egyik csabai védő elszabadítani készült a 16-oson belül, amikor összeakadt a lába a neki háttal álló Bertókkal, Karakó Ferenc pedig „megette” az esetet és büntetőt ítélt, amit Varga Roland nagy erővel a kapu jobb felső sarkába rúgott, 1–0.
74. perc: Varga Roland gurított a tizenhatos vonalánál Dékei Márkhoz, aki a kapunak háttal állva lekezelte a labdát, majd fordulásból, 17 méterről laposan kilőtte a bal alsó sarkot, 2–0.
Jó: Varga R., Murka, Spandler, Kocsis G., ill. Harsányi, Viczián, Zsolnai.
Mestermérleg
Boér Gábor: – Ezúttal sem működött úgy a játékunk, ahogyan szerettük volna, de az egységesség és az akarás rendben volt, örülünk, hogy végre nyertünk.
Csató Sándor: – Nem ezt terveztük, kevesek voltunk a pontszerzéshez, a második fehérvári gól gyakorlatilag lezárta a mérkőzést.
Videoton FC Fehérvár–Békéscsaba 1912 ElőreFotók: Fehér Gábor/MW
Videoton FC Fehérvár–Békéscsaba 1912 Előre 2–0 (1–0)
NB II.-es labdarúgó-mérkőzés. Székesfehérvár, 3281 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Georgiou Theodoros, Király Zsolt).
Videoton: Nagy Gergely – Kojnok (Kovács K., 87.), Murka, Spandler, Horváth T. – Kocsis G., Bedi, Ominger, Varga R. (Kovács B., 85.) – Bertók (Virágh, 72.), Kálnoki-Kis Zs. (Dékei, 66.). Vezetőedző: Boér Gábor.
Békéscsaba: Póser – Kuzma (Kristóf , 62.), Csató M., Albert, Mikló – Harsányi, Viczián (Pelles, 81.), Zsolnai (Sármány, 73.), Nagy Gergő (Hodonicki, 62.) – Borsos, Ésik (Balla, 62.). Vezetőedző: Csató Sándor.
Gólszerző: Varga R. (29. – 11-esből), Dékei (74.).
Sárga lap: Bertók (25.), Kocsis G. (35.), Nagy Gergely (35.), Bedi (88.), ill. Zsolnai (32.), Viczián (35.), Kuzma (56.).
