Játékban az Előre volt jobb, a gólokat a Videoton szerezte - galériával

Az Előre bátran kezdett, az első percekben kapuja elé terelte a Videotont.

Az Előre stábja csak a csapat játékával lehetett elégedett, de az most nem társult eredményességgel. Archív fotó: Jenei Péter

Aztán a hazai együttes kijött a szorításból és kiegyenlítetté tette a játékot. A küzdelem dominált mintsem a szépség, így azután helyzetekig nem igazán tudtak eljutni a felek. Az első védeni valója a 27. percben volt Pósernek, aki Varga Roland távoli szabadrúgását tenyerelt oldalra. Ebből az akcióból kapott ajándék tizenegyest a hazai csapat, mintha Karakó spori ezzel akart volna kedveskedni a korábban kórusban őt szidó hazai B-középnek! A fehérvári csapat alaposan feltüzelve játszott, időnként „falkában” reklamálva meg egy-egy döntést. Félő volt, hogy a rutinos sípmester a VAR nélkül elveszik a pályán, de végül a kiosztott sárga lapok megmentették és jó irányba terelték a meccset.

A második félidőre támadóbb szellemben futott ki az Előre. A játékosai többet birtokolták a labdát és főként a széleken próbáltak az ellenfelük mögé kerülni. A 62. percben hármas frissítés érkezett a padról, de a házigazdák is cseréltek, ezzel pedig össze is omlott a csabai dominancia. Olyannyira, hogy a 74. percben egyetlen lélegzetvételnyi szünetet kihasználva újabb gólt ért el a Fehérvár. A vendégek továbbra is próbáltak menni előre a pontért, de ekkor már nem olyan hittel tették, mint addig, így azután a Videoton játékosai ünnepelhették az első győzelmüket, a csabaiak pedig a második vereséget könyvelték el.

29. perc: Az egyik csabai védő elszabadítani készült a 16-oson belül, amikor összeakadt a lába a neki háttal álló Bertókkal, Karakó Ferenc pedig „megette” az esetet és büntetőt ítélt, amit Varga Roland nagy erővel a kapu jobb felső sarkába rúgott, 1–0.

74. perc: Varga Roland gurított a tizenhatos vonalánál Dékei Márkhoz, aki a kapunak háttal állva lekezelte a labdát, majd fordulásból, 17 méterről laposan kilőtte a bal alsó sarkot, 2–0.

Jó: Varga R., Murka, Spandler, Kocsis G., ill. Harsányi, Viczián, Zsolnai.

Mestermérleg

Boér Gábor: – Ezúttal sem működött úgy a játékunk, ahogyan szerettük volna, de az egységesség és az akarás rendben volt, örülünk, hogy végre nyertünk.

Csató Sándor: – Nem ezt terveztük, kevesek voltunk a pontszerzéshez, a második fehérvári gól gyakorlatilag lezárta a mérkőzést.