Pontokért indul Fehérvárra az Előre

Az Előre átszakított egy gátat a BVSC elleni hazai sikerével, ezzel pedig a tabella középső harmadának végére küzdötte fel magát. Három nyeretlenül lehozott meccs után épp idejében jött a jutalom a játékosok igyekezetét honorálva.

Az Előre támadósorában Ésik Ákos rendre hasznos játékkal véteti észre magát. Fotó: Bencsik Ádám

– Egy győzelem mindig sokat ér ebben a kiegyensúlyozott mezőnyben, ennek megfelelően jó hangulatban készültünk a héten és bízunk benne, hogy ez kamatozik majd hétvégén. Várakozással tekintünk a fehérvári találkozóra – nyilatkozta Csató Sándor, a csabaiak mestere.

A tavaly még élvonalban szereplő, ám a kiesést követően teljesen átalakított Fehérvár egyelőre nyeretlen. Hétfőn éppen a NB I.-ből érkezők rangadóját veszítette el Kecskeméten, és a tévés közvetítés tapasztalatai azt mutatták, hogy Boér Gábor vezetőedző és stábja még nem végzett a nyári csapatépítéssel.

– Elég sok játékost kicseréltek, nevekre kifejezetten jól igazoltak, de a kezdésük is azt mutatja, hogy a csapatépítés nem megy egyik napról a másikra. Mi abban bízunk, hogy nem mostanra állnak össze, hiszen szeretnénk pontot, pontokat hazahozni. Reményeim szerint az akarással ezúttal sem lesz gond, szerencsére a játékosaink átérzik, hogy ennek mekkora szerepe van ebben az osztályban – fűzte hozzá a szakvezető.

Az Előre védelme biztosan változik

Csató Sándor vasárnap biztosan nem számíthat a legutóbb idő előtt kidőlő Kovács Gergőre, aki térdsérülést szenvedett, de talán megússza műtét nélkül. A többi sérült állapota szépen javul, a védelem tengelyébe pedig az eltiltását letöltő Albert István térhet vissza, van tehát megfelelő választási lehetőség a kezdőcsapat kijelölésére.

A 19 órakor kezdődő találkozón Karakó Ferenc fújja a sípot, akinek a munkáját Georgiou Theodoros és Király Zsolt asszisztensek segítik majd.

Az 5. forduló programja. Augusztus 24., vasárnap, 17.30: Budafoki MTE–Kecskeméti TE, Szentlőrinc SE–FC Ajka. 17.45: Budapest Honvéd FC–FC Csákvár. 19.00: Videoton FC Fehérvár–Békéscsaba 1912 Előre, BVSC-Zugló–Karcagi SE, Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kozármisleny FC, Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC. Augusztus 25., hétfő, 20.00: Vasas FC–Tiszakécskei LC.