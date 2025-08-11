Borsos Filip kétszer is egalizált

Az Előre játékosai az első percekben védekezésre szorultak, Pethő már az elején ígéretes lehetőséget alakított ki magának, de 15 méterről csúnyán mellé lőtt.

Az Előre támadója, Borsos Filip élete meccsét vívta, de a három gólja is kevés volt a jól játszó Vasassal szemben. Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Nyomban ezután a másik oldalon Ésik, majd Borsos okozott riadalmat kiugrása végén. Próbálta nyomás alá helyezni a lilákat a Vasas, de Vicziánék jól megszervezték a védelmüket, Póser pedig szűk negyedórát követően bemutatta az első bravúrját Pethő fölső sarokba tartó lövésénél. Két minutával később viszont már ő is tehetetlen volt Urblík bombájával szemben. A gól meghozta a hazaiak önbizalmát, az Előre viszont túlzottan is sebezhetővé vált a széleken, ezt újabb találattal büntették a piros-kékek. A félidő második felében már nyomozták a labdát a csabaiak, ezért is volt valamilyen szinten meglepő a szépítésük bő félóra után, Borsos egyéni kreativitásának köszönhetően. A 41. percben ismét Póser mutatott be bravúrt, amikor is Radó közeli lövését tenyerelte ki, noha több hazai érzelmű szurkoló már gólt kiáltott. A lefújás előtt az Előre-hívők is megtehették ezt, de az övéké nem bizonyult vaklármának, így döntetlennel mehettek a csapatok pihenőre.

A második félidőben is a Vasas talált előbb magára és ismét dominált. Többször is zavarba hozták a vendégek szellős védelmét, a 62. minutában pedig az addig bravúrokat bemutató Póserrel is megtették ezt. Hármas cserét hajtott végre Csató Sándor, aktívabb lett a csapata, és másodszor is kiegyenlített az élete meccsét játszó Borsos Filip fejesével. Nem sokáig tarthatott az Előre öröme, mert a házigazdák 5 minutával később szinte lekoppintották ezt a szituációt. És innen már nem is változott többet az eredmény. A támadóbb felfogású angyalföldiek látványos meccsen tartották otthon a három pontot.

15. perc: Urblík egy középre tett labdát 20 méterről zúdított a léc alá, Póser szinte a kezét sem tudta megemelni, 1–0.

20. perc: Doktorics bal oldali bepasszát Barkóczi 14 méterről helyezte el a csabai kapuban, sakk-mattra kijátszott akció végén, 2–0.

33. perc: Ésik labdájával Borsos ügyesen fordult be két Vasas védő között a tizenhatoson belülre, majd a bal összekötő helyéről 12 méterről ballal a bal alsó sarokba lőtt a kapus lába és keze mellett, 2–1.

45. perc: Harsányi kanalazta el a labdát az alapvonal közelében Doktorics elől, azzal a lendülettel középre tette azt, ahol Borsos érkezett mintaszerűen, és közelről biztosan helyezett a hálóba, 2–2.

62. perc: Jobb oldali szögletet Pethő 9 méterről bólintott a hosszú sarokba, 3–2.

74. perc: Harsányi felívelt szabadrúgását Borsos 9 méterről fejelte laposan a hosszú sarokba, 3–3.

79. perc: Megismétlődött az előző gól, csak most Urblík volt a feladó, Pethő pedig a befejező, balról, Póser lába alatt fejelt a hálóba, 4–3.

88. perc: Albert István egy rossz ütemű belépő miatt begyűjtötte a második sárga lapját és vele együtt a pirosat is.