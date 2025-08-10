augusztus 10., vasárnap

Labdarúgás - NB III.

1 órája

Parádés első félidőt produkált a kis Előre

Címkék#Labdarúgó NB III.#Békéscsaba 1912 Előre II.#tiszaföldvár se

Az NB III.-as labdarúgó-bajnokság vasárnapi harmadik fordulója keretében első győzelmét aratta az újonc csabai együttes. Az Előre II. az első félidei remeklésének köszönhetően győzött a Tiszaföldvár, az eddig pont nélkül álló csapatok alsóház rangadóján. A vendégek szünet után mínusz háromról is izgalmassá tették a meccset.

Bakulya Mihály

Az Előre II. lépett fel támadólag és ennek bő negyedóra múltán lett kézzel is fogható hozadéka, amikor Német egy ziccert fejezett be, 1–0. A góltól vérszemet kaptak a lilák, sorra alakították és hagyták ki a helyzeteket. A 29. percben szöglet utáni kavarodásnál Oláh Ákos megduplázta az előnyt, 2–0. Még nem volt vége a találatoknak, mert a 40. minutában Igricz mintaszerű kiugratását fejezte be önmagát veszélybe hozva Oláh Ákos, 3--0
A második félidő is hazai lehetőségekkel indult, Vólent már az elején hatalmas ziccerben hibázott, nem is maradt el a büntetés, mert az ebből induló kontrából Pataki szépített, 3–1. Mindez visszavetette az Előre II. lendületét, ekkor már a vendégek is jobban felbátorodtak. Az utolsó momentum is az övéké volt a 81. percben, amikor Pataki egy beadást rúgott a kapufa mellé a hosszú sarokba, 3–2. 

Előre
Oláh Ákos, az Előre II. játékosa kétszer talált be tavalyi csapatának
Fotó: Kiss Zoltán

Jó: Oláh Á., Német G., ill. Povázsai, Pataki, Szalontai.

Balog Zsolt: – Az első félidő alapján nagyon sima meccset tudtunk volna játszani. Sajnos szünet után a negyedik gólunk helyett szépített az ellenfél, ami minket zavart meg, így végül alaposan meg kellett dolgoznunk a három pontért.

Békéscsaba 1912 Előre II.–Tiszaföldvár SE 3–2 (3–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 300 néző. Vezette: Gindl Szabolcs (Kovács Levente Richárd, Jakab Bianka).
Békéscsaba II.: Schrenck – Komáromi, Bacsa, Harmati (Molnár M.), Mágocsi (Kurai), Igricz (Sirokmán), Avramucz, Német G., Oláh Á., Brecska, Vólent (Nagy M.). Vezetőedző: Balog Zsolt.
Tiszaföldvár: Szalontai – Burai (Nagy S.), Povázsai, Mahler (Haraszin), Murár, Orovecz (Milencovici), Lőrincz, Pataki, Berta (Szabó N.), Bánki-Horváth P. (Mikó), Kovács P. Vezetőedző: Korom Tibor.
Gólszerző: Németh G. (17.), Oláh Á. (29., 40.), ill. Pataki (50., 81.).

További eredmény: Bp. Honvéd–Vasas FC II. 1–2. A forduló többi mérkőzése lapzártánk után ért véget.

 

 

