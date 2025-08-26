augusztus 26., kedd

Labdarúgás - NB III.

1 órája

Erős ellenfelek érkeznek szerdán a Viharsarokba

A kupaforduló okozta hétvégi kiesést hétközi játéknappal pótolják az NB III.-as labdarúgó-bajnokságban. A viharsarki érdekeltek hazai pályán szerepelnek, az Előre II. a Monor, a Termál FC a Szegedi VSE gárdáját fogadja. Mindkét találkozót 17.30 órától kezdik.

Bakulya Mihály

Az Előre II. fiataljai számára kijut a jóból ezen a héten, tekintettel arra, hogy négy nap leforgása alatt mindkét éllovassal összecsapnak. 

Győzni szeretne az Előre
Az Előre fiataljai számára az első őszi hétközi forduló nem hozott szerencsét, most bravúrra készülnek. Fotó: Kiss Zoltán 

Elsőként a Gyula mögött második helyen álló Monorral találkoznak, amely már nem volt érdekelt a kupában, vagyis frissen várhatja a meccset. Így van ezzel a lila-fehér alakulat is, melynek edzője, Balog Zsolt szerint nem fognak spórolni a vasárnapi gyulai rangadóra.

Az Előre labdarúgói „belekóstolnak” az élmezőnybe

– Bízok benne, hogy hasznosan telt el az elmúlt tíz nap és ez az eredményben is meg fog nyilvánulni. Olyan hét elé nézünk, amikor a közvetlen élmezőnnyel szemben mérettetünk meg, magam is kíváncsian várom, hol tartunk a legjobbakkal szemben. A Monor évek óta szisztematikusan építi csapatát, játszós stílust képvisel, a párharcok megnyerésével lehet kizökkenteni a saját komfortzónájából. Veszélyes csatárokkal rendelkezik, akikre fokozott figyelmet kell szentelnünk. Maronyay továbbra is maródi, Dávid Kendének van még elmaradása, a többiek vélhetően hadra foghatóak lesznek szerdán. Hazai pályán minél jobb eredményre törekszünk, ehhez fontos lesz hogy mentálisan jó állapotban legyünk és át tudjuk ültetni az edzéseken gyakorolt dolgokat – összegzett a szerdai bajnoki kapcsán Balog Zsolt.

Gyulán szintén optimistán várják a szerdai megmérettetést. A Dél-keleti csoport élén áll Termál FC nem csak a bajnokságban teljesít extrán, de a kupában is rendíthetetlenül menetel. Utóbbi sorozatban szombaton a Csepelt múlta felül, előtte pedig a mostani vendégével bánt el. A SZVSE győzelemmel kezdte a bajnoki évet, de azt nem követte újabb, legutóbb éppen az Előrével nem boldogult.

– Jól ismerjük a szegedieket, erős, egységes csapat képét mutatták ellenünk a kupameccsen. Csalóka is volt az eredmény, de a fordulópontokból mi jöttünk ki jobban. Azonban minden mérkőzésnek más lélektana van. Hogy ez most is így történhessen, annak érdekében jól kell beleállnunk a játékba. Szeretnénk rájuk erőltetni az akaratunkat, ám ezért az első perctől kezdve tennünk is kell a pályán. Bizonyára nekik is fontos lenne kikerülni a hullámvölgyből, amibe kerültek és visszatérni oda, ahová valójában tartoznak a mezőnyben. Ebből kiindulva hiba lenne félvállról venni őket. Akadnak sérültjeink, akikre nem számíthatunk, ettől függetlenül a három pont megszerzése lesz a célunk – mondta Ekker Attila, a gyulaiak vezetőedzője.

Az NB III.-as Dél-keleti csoport 5. játéknapi mérkőzései

Augusztus 27., szerda, 17.30: III. Kerületi TVE–FC Dabas, Hódmezővásárhelyi FC–Szeged-Csanád GA II., Erzsébeti SMTK–Vasas FC II., BKV Előre–Dunaharaszti MTK, Bp. Honvéd II.–Martfűi LSE, Gyulai TFC–Szegedi VSE, Tiszaföldvár SE–Csepel TC, Békéscsaba 1912 Előre II.–Monor SE.

 

 

