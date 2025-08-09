augusztus 9., szombat

Emőd névnap

31°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás - NB III.

5 órája

Pont nélküli csapatok csapnak össze Csabán, veretlenek Gyulán

Címkék#Labdarúgó NB III.#Békéscsaba 1912 Előre II.#előzetes#labdarúgás#sport#Gyulai Termál FC

Ezen a héten kettős terhelés alá esnek az NB III.-as labdarúgócsapatok, a szerdai játéknap után vasárnap ismét pályára vezényli a mezőnyt a program. A harmadik játéknap keretében az Előre II. délelőtt fogadja a Tiszaföldvárt a Kórház utcában, a szintén hazai környezetben szereplő Termál FC pedig délután csap össze a Dunaharasztival. Mindkét viharsarki gárdának azonos a célja.

Bakulya Mihály

Az Előre II. és az aktuális vendége, a Tiszaföldvár is az első pontjai begyűjtésére készül. 

Mire lehet képes a kis Előre?
Az Előre fiataljai számára minden mérkőzés fejlődési lehetőséget nyújt, a szerdai tapasztalatokat is kamatoztathatják. Fotó. Kiss Zoltán

Abban szintén egyezik a két fél, hogy új szakvezető irányítja a szakmai munkát, és teljes csapatátalakításon esett át a nyári szünetben.

Mire lehet képes a kis Előre?

– Sajnos nehezen akklimatizálódunk a felnőtt focihoz, ami meglátszik a teljesítményünkön. Voltak eddig is biztató momentumaink, de az utánpótlásból hozott bizonyos jegyeket még nem sikerült levetkőznünk, reményeim szerint ebben tudunk előrelépni. Aktuális ellenfelünk sem kezdte túl jól a bajnokságot, a Földvár is komoly csapatépítésben van, ami kihat az eredményességére. Ilyen szinten több tapasztalt játékossal rendelkezik, akik meghatározzák a csapat arculatát, de bízom benne, hogy a fiatalos lendületünkkel feltörhetjük a védekezésüket és eredményesek tudunk lenni. Maronyayra és Dávidra nem számíthatok, a hétközi meccsnek szerencsére nem voltak áldozatai, Bacsa viszont letöltötte az eltiltását. Reményeim szerint a szebbik arcunkat mutatjuk, és ez pontokat is hoz a konyhánkra – nyilatkozta a vasárnapi kihívással kapcsolatban Balog Zsolt, az Előre II. edzője.

Gyulán két 4 ponttal rendelkező együttes feszül egymásnak vasárnap. A győztes rajt után a házigazda a Vasas II. otthonában végzett döntetlenre, ellenfele pedig azzal a Szegedi VSE-vel ikszelt odahaza, melyet éppen a Termál FC búcsúztatott a kupából.

– Igyekeztünk túltenni magunkat a pontvesztésen, vissza kell térnünk a győzelmi útra. Pozitívuma volt a fővárosi túrának, hogy egy jó iramú meccset játszottunk, egy jó ellenféllel, ami szolgálta a csapat fejlődését. A hétvégi vendégekről viszonylag keveset tudunk, éppen ezért próbáljuk majd a saját játékunkat kidomborítani és olyan ritmust diktálni, ami eredménnyel társul. A helyzetünkben nagyon fontos, hogy hozzuk a meccseket és ezért meg is teszünk mindet. A sérült Szabó Csaba és Szabó Péter biztosan nem lesz a meccskeretben, a hétközi visszatérőinknek pedig még van lemaradásuk, a hosszú kihagyás miatt játékhiánnyal küzdenek, ezért minél több lehetőséget szeretnénk nekik biztosítani. Nem vagyunk türelmetlenek velük szemben, a lényeg, hogy mielőbb visszanyerjék a formájukat és összhangba kerüljenek a többiekkel – summázta a heti két NB III.-as bajnoki forduló közti állapotokat a gyulaiak vezetőedzője, Ekker Attila.

A 3. forduló programja

Augusztus 10., vasárnap, 11.00: Békéscsaba 1912 Előre II.–Tiszaföldvár SE, Budapest Honvéd II.–Vasas FC II. 16.00: Szegedi VSE–Martfűi LSE. 17.00: III. Kerületi TVE–Monor SE, Hódmezővásárhelyi FC–Csepel TC, Erzsébeti SMTK–FC Dabas, BKV Előre–Szeged-Csanád GA II., Gyulai TFC–Dunaharaszti MTK.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu