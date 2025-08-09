Pont nélküli csapatok csapnak össze Csabán, veretlenek Gyulán

Az Előre II. és az aktuális vendége, a Tiszaföldvár is az első pontjai begyűjtésére készül.

Az Előre fiataljai számára minden mérkőzés fejlődési lehetőséget nyújt, a szerdai tapasztalatokat is kamatoztathatják. Fotó. Kiss Zoltán

Abban szintén egyezik a két fél, hogy új szakvezető irányítja a szakmai munkát, és teljes csapatátalakításon esett át a nyári szünetben.

Mire lehet képes a kis Előre?

– Sajnos nehezen akklimatizálódunk a felnőtt focihoz, ami meglátszik a teljesítményünkön. Voltak eddig is biztató momentumaink, de az utánpótlásból hozott bizonyos jegyeket még nem sikerült levetkőznünk, reményeim szerint ebben tudunk előrelépni. Aktuális ellenfelünk sem kezdte túl jól a bajnokságot, a Földvár is komoly csapatépítésben van, ami kihat az eredményességére. Ilyen szinten több tapasztalt játékossal rendelkezik, akik meghatározzák a csapat arculatát, de bízom benne, hogy a fiatalos lendületünkkel feltörhetjük a védekezésüket és eredményesek tudunk lenni. Maronyayra és Dávidra nem számíthatok, a hétközi meccsnek szerencsére nem voltak áldozatai, Bacsa viszont letöltötte az eltiltását. Reményeim szerint a szebbik arcunkat mutatjuk, és ez pontokat is hoz a konyhánkra – nyilatkozta a vasárnapi kihívással kapcsolatban Balog Zsolt, az Előre II. edzője.

Gyulán két 4 ponttal rendelkező együttes feszül egymásnak vasárnap. A győztes rajt után a házigazda a Vasas II. otthonában végzett döntetlenre, ellenfele pedig azzal a Szegedi VSE-vel ikszelt odahaza, melyet éppen a Termál FC búcsúztatott a kupából.

– Igyekeztünk túltenni magunkat a pontvesztésen, vissza kell térnünk a győzelmi útra. Pozitívuma volt a fővárosi túrának, hogy egy jó iramú meccset játszottunk, egy jó ellenféllel, ami szolgálta a csapat fejlődését. A hétvégi vendégekről viszonylag keveset tudunk, éppen ezért próbáljuk majd a saját játékunkat kidomborítani és olyan ritmust diktálni, ami eredménnyel társul. A helyzetünkben nagyon fontos, hogy hozzuk a meccseket és ezért meg is teszünk mindet. A sérült Szabó Csaba és Szabó Péter biztosan nem lesz a meccskeretben, a hétközi visszatérőinknek pedig még van lemaradásuk, a hosszú kihagyás miatt játékhiánnyal küzdenek, ezért minél több lehetőséget szeretnénk nekik biztosítani. Nem vagyunk türelmetlenek velük szemben, a lényeg, hogy mielőbb visszanyerjék a formájukat és összhangba kerüljenek a többiekkel – summázta a heti két NB III.-as bajnoki forduló közti állapotokat a gyulaiak vezetőedzője, Ekker Attila.