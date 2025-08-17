augusztus 17., vasárnap

Labdarúgás - NB III.

47 perce

Mágocsi átlövése hozta meg a három pontot

Idegenből tértek hazai három ponttal az NB III.-as labdarúgó-bajnokság vasárnapi negyedik játéknapján a csabai fiatalok. Az Előre II. sikerét egy első félidei pontos átlövés hozta meg Szegeden. Persze több adalék is volt, mint például Tóth kapus büntető hárítása.

Bakulya Mihály

Az Előre II. a meccs elején ügyesen törte meg a szegediek lendületét, később pedig már az ellenfél térfelét is belakta időnként. 

Elhozta a három pontot az Előre II.
Az Előre II. a fővárosban még balszerencsés vereséget szenvedett, Szegedről viszont már három ponttal tudott távozni. Fotó: Lovas Albert

A 27. percben Mágocsi megpattanó, 17 méteres átlövéséből a vezetést is megszerezte, 0–1. A hazaiak előtt megnyílt az egyenlítés lehetősége a 38. percben, de Kéri tizenegyesét Tóth Patrik hárította. A másik oldalon két hasonló esetben maradt néma síp, de így is a lila-fehér gárda fordulhatott előnnyel.
A második félidő elején egy szöglet utáni fejesnél a kapufa mentette meg az Előre II.-t. Ment előre az egalizálásért az SZVSE, de fellazult a védekezése, így több veszélyes kontrát vezethettek a vendégek, ezekből korábban is lezárhatták volna a meccset. Nagyot küzdött a csabai csapat, nagy energiákat mozgósítva annak érdekében, hogy végig stabil képet fessen, rászolgált a pontokra.

Jó: Balogh Cs., Farkas M., Tóth D., ill. Mágocsi, Harmati, Bacsa, Brecska, Vólent.

Balog Zsolt: – Gratulálok a fiúknak az idegenbeli három ponthoz, amit helyenként jó játékkal és igazi csapatként szereztünk meg!

Szegedi VSE–Békéscsaba 1912 Előre II. 0–1 (0–1)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Szeged, 200 néző. Vezette: Borbényi Miklós Bence (Csákó Patrik, Döbröntey Gábor Ferenc).

Szeged: Balogh Cs. – Tóth D., Csamangó, Rádai, Albert (Ábrahám-Fúrús), Dobronoky, Benyó, Farkas M., Kéri (Nagy B.), Papp Á. (Doszkocs), Amariutei. Vezetőedző: Kelemen Balázs.

Békéscsaba II.: Tóth P. – Komáromi, Bacsa, Harmati, Mágocsi, Igricz (Molnár M.), Avramucz, Német G. (Kurai), Oláh Á., Brecska, Vólent (Borszéki). Vezetőedző: Balog Zsolt.
Gólszerző: Mágocsi (27.).

További eredmények: Vasas II.–BKV Előre 6–2, Szeged II.–Erzsébeti SMTK 0–3, Martfű–Gyula 1–2, Dunaharaszti–Bp. Honvéd II. 1–0, Dabas–Hódmezővásárhely 1–0, Csepel–III. Kerületi TVE 1–1, Monor–Tiszaföldvár 3–1.

 

 

