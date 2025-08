Csató Sándor győzelemmel lenne elégedett

Az Előre sikeres rajtot vett Soroksáron, ahol egy kölcsönösen hullámzó meccsen osztozott meg a pontokon a XXIII. kerületiekkel. Ezzel teljesült Csató Sándor vezetőedző elképzelése, ami a legrosszabb forgatókönyv elkerülésére irányult.

Az Előre játékosai számára a tavaszi Szeged elleni meccs lesz a követendő példa. Fotó: Jenei Péter



– Kezdésnek jó volt a belépő. A felkészülési meccseink nem úgy sikerültek, ahogyan azt elterveztük, ami annak is tulajdonítható, hogy még az utolsó pillanatokban is kapcsolódtak be új játékosok. Ez a kilencven perc viszont jól nézett ki, volt arculatunk, helyzetekig is eljutottunk, a mostani teljesítmény megfelelő alap lehet arra, amire tovább szeretnénk építkezni – állapította meg a csabaiak szakvezetője.

Akire a játékosaival együtt a hazai fellépés ellenére most vasárnap még nehezebb feladat vár. Az Aczél Zoltán irányította szegedi csapat a nyitányon Novák Csanád találatával aratott bravúros győzelmet az NB I.-ből érkező Kecskemét ellen, mintegy „szoktatva” a hírös városiakat a szeszélyes másodosztályhoz. Az Előrénél természetesen bíznak benne, hogy a Tisza-parti városban nem lesz újabb hétre divatszín a lila, és ezért a szakvezetőjük szerint tenni is fognak.

Az Előre csapatszinten kompenzálhatja a szegedi egyéniségeket

– A Szeged minden évben jól kezdi a bajnokságot, de azután rendre bejön egy-egy hullámvölgy, ami miatt nem kerül közel a feljutó helyekhez, noha az állománya kifejezetten erős. Most nyáron is jól igazolt, biztosan komolyan hangsúlyt fordít majd a dobogós helyek egyikének megszerzésre. Ennek megfelelően nehéz meccsre számítok, legalább olyanra, mint a tavaszi egymás elleni párharc volt. A mi részünkről az a találkozó lehet az etalon. Az ellenfelünk a Kecskemét ellen az első félidőben óvatosabban, a másodikban bátrabban futballozott, biztosra veszem, hogy most is felvállalja majd a játékot és a domináns szerepet – vélekedett a látogatókról Csató Sándor.

Ki-ki meccsre van tehát kilátása Kórház utcában. Bár a szegediek rendelkeznek olyan egyéniségekkel, akik képesek eldönteni találkozókat, a csabai oldalon csapatszinten van annyi erő, hogy ezt kezelni tudják.

– Jó hangulatban telt a heti munka, igyekeztünk alaposan felkészülni a Szegedből. A soroksári bajnoki hozományként volt néhány kisebb sérülés, illetve betegséggel küszködő játékos, az érintettek vélhetően bevethető állapotban lesznek vasárnap. Sok nézőt várunk, bízunk benne, hogy sokan fogják majd buzdítani a csapatot a lelátóról, mi pedig szerezhetünk nekik egy kellemes nyári estét. Csak a győzelemmel lennék elégedett, bármilyen aprócska góllal is, de nyerjünk! – osztotta meg várakozásait a lila-fehérek szakvezetője.

A vasárnapi rangadót Farkas Tibor vezeti, az oldalvonalaknál Tőkés Róbert és Toplánszki Szabin asszisztensek segítik a munkáját.