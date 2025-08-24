A Békéscsaba nyerte a Szabó Károly-emléktornát

A döntőben a 10. percig fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd belelendült az Előre NKSE, a két szélső, Puhalák Szidónia és Varga Hanna duplájával, valamint Bencsik Bojána góljával néggyel ellépett ellenfelétől. Az 1. félidő hajrájában egy újabb hazai rohammal, már nyolc gólt tett közé a Csaba. A második félidő derekán egy hatos szériával behozhatatlan előnyre tett szert Marosán György csapata, amely jó játékkal győzött és otthon tartotta a kupát.

A Szabó Károly-emléktorna győztes csapata: a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE Fotó: FB/Előre NKSE

A vártnál könnyebben nyert az Előre NKSE a Nova Pazova ellen

Döntő:

Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–ZRK Mladost Nova Pazova 34–18 (15–9)

Felkészülési női kézilabda-mérkőzés. Békéscsaba. V.: Héjja, Kónya.

Békéscsaba: Csatlós – Varga H. 3, Gerencsér 1, Borbély 7 (2), Ilics 4, Puhalák 5 (2), Bencsik B. 3. Csere: Németh K. (kapus), Juhász F., Aranyi 1, Kukely K. 4, Baráth B. 5, Giricz L. 1, Koós, Vida, Deme. Vezetőedző: Marosán György. A Nova Pazova legjobb dobója: Lazarevics 4.

A 3. helyért: ZRK Ruma Women–Hajdúnánási KN Kft. 25–32 (14–17)

Végeredmény: 1. Békéscsaba, 2. Nova Pazova, 3. Hajdúnánás, 4. ZRK Ruma Women.

Különdíjasok. Legjobb kapus: Leskóczi Boglárka (Hajdúnánás). Legjobb játékos: Nikoleta Lazarevics (Nova Pazova). Gólkirálynő: Borbély Márta (Békéscsaba) 15 találattal. Legjobb hazai játékos: Bencsik Bojána.

Szombati eredmények: Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–Hajdúnánási KN Kft. 34–21, ZRK Mladost Nova Pazova (szerb)–ZRK Ruma Women (szerb) 32–28.