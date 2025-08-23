Előre–Nova Pazova döntő a Szabó Károly-emléktornán

Az esemény előtt megemlékeztek a torna névadójáról, a 2020-ban elhunyt békéscsabai edző, sportvezető Szabó Károlyról, akinek síremlékén a Békéscsabai Előre NKSE vezetői az emléktorna résztvevőinek nevében koszorút helyeztek el.

Bencsik Bojána (labdával) öt góllal az Előre NKSE második legeredményesebb játékosa volt Archív fotó: Kiss Zoltán

Végig az Előre NKSE uralta a szombat esti mérkőzést

A tornát a két szerb együttes, a ZRK Mladost Nova Pazova és a ZRK Ruma Women kezdte, győzött a végig jobb Pazova, majd jöhetett az Előre NKSE és a Hajdúnánás ütközete.

Borbély Márta duplájával és a bosnyák Jovana Ilic találatával négy perc után 3–0-ra vezetett a Békéscsaba, a Hajdúnánás az 5. percben lőtte első gólját. Innentől kezdve azonban a félidő közepéig viszonylag szorosan alakult az állás, mígnem a lila-fehérek zsinórban ötször betalálva öt góllal elléptek. Ezután felváltva estek a gólok, és a különbség a szünetig nem is változott.

A második félidőt jobban kezdte a Nánás, de aztán a csabaiak egy ötös szériával kialakították az addigi legnagyobb, hatgólos differenciát. Marosán György, a lilák vezetőedzője sokat cserélt, lehetőleg mindenkit szeretett volna a pályán látni, de ez az eredményen nem látszódott meg, sőt, az 56. percben már tekintélyes 13 gólos csabai előny mutatott az eredményjelző. A hajdúságiak a végén még két találattal korrigáltak, de ez nem változtatott a tényen, a Csaba biztosan győzött és várhatja a Nova Pazova elleni döntőt.

Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–Hajdúnánási KN Kft. 34–21 (16–11)

Felkészülési női kézilabda-mérkőzés. Békéscsaba. V.: Kiu G., Kiu T.

Békéscsaba: Csatlós – Varga H. 2, Gerencsér 3, Borbély 8 (4), Ilics 3, Puhalák 2, Bencsik B. 5. Csere: Németh K. (kapus), Juhász F. 3, Aranyi 1, Kukely K. 4, Baráth B. 3, Giricz L., Koós, Vida, Deme. Vezetőedző: Marosán György. A Hajdúnánás legjobb dobója: Petruska 6.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 1/1.

A másik mérkőzésen: ZRK Mladost Nova Pazova (szerb)–ZRK Ruma Women (szerb) 32–28 (19–16). L. d.: Vidics, Lazarevics 7-7, ill. Indics 12 (4).

A vasárnapi helyosztók párosítása és menetrendje:

Augusztus 24., vasárnap, 10.00: mérkőzés a 3. helyért: ZRK Ruma Women (szerb)–Hajdúnánási KN Kft.

12.00: Mérkőzés az 1. helyért: Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–ZRK Mladost Nova Pazova (szerb).