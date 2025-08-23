augusztus 23., szombat

Bence névnap

16°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

3 órája

Előre–Nova Pazova döntő a Szabó Károly-emléktornán

Címkék#kézilabda#Előre NKSE#esemény#emléktorna

Ötödik alkalommal rendezi meg a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE a Szabó Károly-kézilabda-emléktornát, amelyen idén is négy csapat, a két szerb, a ZRK Mladost Nova Pazova és a ZRK Ruma Women mellett a házigazda Előre NKSE, valamint a Hajdúnánási KN Kft. küzd. A szombati mérkőzésen az Előre NKSE a papírforma szerint biztosan verte hajdúsági ellenfelét, így vasárnap a másik ágon győztes Nova Pazovával játssza a döntőt.

Gajdács Pál

Az esemény előtt megemlékeztek a torna névadójáról, a 2020-ban elhunyt békéscsabai edző, sportvezető Szabó Károlyról, akinek síremlékén a Békéscsabai Előre NKSE vezetői az emléktorna résztvevőinek nevében koszorút helyeztek el. 

Előre NKSE
Bencsik Bojána (labdával) öt góllal az Előre NKSE második legeredményesebb játékosa volt Archív fotó: Kiss Zoltán

Végig az Előre NKSE uralta a szombat esti mérkőzést

A tornát a két szerb együttes, a ZRK Mladost Nova Pazova és a ZRK Ruma Women kezdte, győzött a végig jobb Pazova, majd jöhetett az Előre NKSE és a Hajdúnánás ütközete.

Borbély Márta duplájával és a bosnyák Jovana Ilic találatával négy perc után 3–0-ra vezetett a Békéscsaba, a Hajdúnánás az 5. percben lőtte első gólját. Innentől kezdve azonban a félidő közepéig viszonylag szorosan alakult az állás, mígnem a lila-fehérek zsinórban ötször betalálva öt góllal elléptek. Ezután felváltva estek a gólok, és a különbség a szünetig nem is változott. 

A második félidőt jobban kezdte a Nánás, de aztán a csabaiak egy ötös szériával kialakították az addigi legnagyobb, hatgólos differenciát. Marosán György, a lilák vezetőedzője sokat cserélt, lehetőleg mindenkit szeretett volna a pályán látni, de ez az eredményen nem látszódott meg, sőt, az 56. percben már tekintélyes 13 gólos csabai előny mutatott az eredményjelző. A hajdúságiak a végén még két találattal korrigáltak, de ez nem változtatott a tényen, a Csaba biztosan győzött és várhatja a Nova Pazova elleni döntőt.

Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–Hajdúnánási KN Kft. 34–21 (16–11)

Felkészülési női kézilabda-mérkőzés. Békéscsaba. V.: Kiu G., Kiu T.

Békéscsaba: Csatlós – Varga H. 2, Gerencsér 3, Borbély 8 (4), Ilics 3, Puhalák 2, Bencsik B. 5. Csere: Németh K. (kapus), Juhász F. 3, Aranyi 1, Kukely K. 4, Baráth B. 3, Giricz L., Koós, Vida, Deme. Vezetőedző: Marosán György. A Hajdúnánás legjobb dobója: Petruska 6. 

Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 1/1.

A másik mérkőzésen: ZRK Mladost Nova Pazova (szerb)–ZRK Ruma Women (szerb) 32–28 (19–16). L. d.: Vidics, Lazarevics 7-7, ill. Indics 12 (4).

A vasárnapi helyosztók párosítása és menetrendje:

Augusztus 24., vasárnap, 10.00: mérkőzés a 3. helyért: ZRK Ruma Women (szerb)–Hajdúnánási KN Kft.

12.00: Mérkőzés az 1. helyért: Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–ZRK Mladost Nova Pazova (szerb).

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu