augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

21°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás - NB II.

1 órája

Nem nyeretlen már a Békéscsaba - galériával

Címkék#labdarúgás NB II.#Békéscsaba 1912 Előre#labdarúgás#sport#győzelem

Huszonnégy év után tudott a Békéscsaba 1912 Előre labdarúgó-csapata újra győzni a BVSC ellen. Az idénybeli első NB II.-es sikerüket jegyző viharsarkiak az első félidőben szerzett gólokkal múlták felül a vasutasokat a labdarúgó NB II 4. fordulójában.

Gajdács Pál

Az Előre első támadásából már a 3. percben gól született, ami a remek labdát adó Borsost és a villámgyors Ésiket dicsérte. 

Hazai pályán hozta el a három pontot az Előre
Az Előre sokkal veszélyesebben játszott az első félidőben, a három pontot érő góljait is ekkor szerezte Fotó: Bencsik Ádám

Már az első félidőben meglőtte a góljait az Előre

Kellett néhány perc, mire a vasutasok észhez tértek a sokkból, de igazán komoly helyzetet nem tudtak kidolgozni. Mezőnyjáték folyt a pályán, a Békéscsaba irányította a játékot, frissebbek, pontosabbak voltak a lila-fehérek és egy újabb Ésik–Borsos összjáték után a formáját erre a mérkőzésre átmentő Borsos bombagóljával már 2–0-ra vezetett az Előre. 

Harcosabb BVSC érkezett a pályára a második félidőre, a sárga mezesek sokkal veszélyesebben támadtak, mégis a Békéscsaba szerzett gólt, de az öröm korai volt, hiszen Viczián találatát les címén nem adta meg a játékvezető. A csereként beállt Sarkadi Kristóf gólja azonban érvényes volt a 67. percben. Innentől kezdve a vasutascsapat még jobban a kapuja elé szegezte a hazaiakat, egymás után lőtték a szögleteket, de a csabaiak végül kihúzták kapott gól nélkül és megszerezték idei első győzelmüket. 

A mérkőzés után az elégedetlenkedő BVSC-edzőt, Dragan Vukmirt kiállította a játékvezető.

Csató Sándor: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidőben az történt, amit mi szerettünk volna. Sikerült jól lezárni a területeket. A második félidőben jól cserélt a BVSC és voltak gondjaink. Igyekeztünk még gólt lőni, de nem sikerült, sőt mi kaptunk egyet. El kell ismerni, hogy jól játszott az ellenfél. 

Kincses Ádám, a BVSC-Zugló asszisztens edzője: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, ami be is igazolódott. Akadtak kétes szituációk a mérkőzésen. A cserék sokat lendítettek a játékunkon, akadt több lehetőségünk is, de csak egy gólt rúgtunk, ami nem volt elég a pontszerzéshez.

Békéscsaba 1912 Előre–Szeged-BVSC-Zugló

Fotók: Bencsik Ádám

Békéscsaba 1912 Előre–Szeged-BVSC-Zugló 2–1 (2–0)

NB II.-es labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 1460 néző. V.: Nagy Róbert (Márkus Péter, Dobos Dávid).

Békéscsaba: Póser – Kuzma, Csató M., Kovács G. (Hodonicki, 24.), Mikló – Harsányi I. (Sármány, 72.), Viczián, Zsolnai, Nagy G. (Szabó B., 72.) – Borsos (Kóródi, 82.), Ésik (Kristóf, 82.). Vezetőedző: Csató Sándor.

BVSC-Zugló:  Petroff – Böndi, Vinícius, Hesz, Király Á. (Szilágyi M., a szünetben) – Dénes A. (Kelemen P., 64.), Palincsár, – Ureche (Sarkadi, a szünetben), Csernik K., Pekár L. – Farkas Balázs Kesző (Bacsa, 64.).  Vezetőedző: Dragan Vukmir. 

Gólszerző: Ésik a 3., Borsos a 35., ill. Sarkadi a 67. percben.

Sárga lap: Palincsár a 49., Dénes A. az 54., Hodonicki a 78. percben. 

: Borsos, Ésik, Póser, Mikló, Csató M., Harsányi I., Hesz, Csernik, Sarkadi, Pekár L.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu