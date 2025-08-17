1 órája
Nem nyeretlen már a Békéscsaba - galériával
Huszonnégy év után tudott a Békéscsaba 1912 Előre labdarúgó-csapata újra győzni a BVSC ellen. Az idénybeli első NB II.-es sikerüket jegyző viharsarkiak az első félidőben szerzett gólokkal múlták felül a vasutasokat a labdarúgó NB II 4. fordulójában.
Az Előre első támadásából már a 3. percben gól született, ami a remek labdát adó Borsost és a villámgyors Ésiket dicsérte.
Már az első félidőben meglőtte a góljait az Előre
Kellett néhány perc, mire a vasutasok észhez tértek a sokkból, de igazán komoly helyzetet nem tudtak kidolgozni. Mezőnyjáték folyt a pályán, a Békéscsaba irányította a játékot, frissebbek, pontosabbak voltak a lila-fehérek és egy újabb Ésik–Borsos összjáték után a formáját erre a mérkőzésre átmentő Borsos bombagóljával már 2–0-ra vezetett az Előre.
Harcosabb BVSC érkezett a pályára a második félidőre, a sárga mezesek sokkal veszélyesebben támadtak, mégis a Békéscsaba szerzett gólt, de az öröm korai volt, hiszen Viczián találatát les címén nem adta meg a játékvezető. A csereként beállt Sarkadi Kristóf gólja azonban érvényes volt a 67. percben. Innentől kezdve a vasutascsapat még jobban a kapuja elé szegezte a hazaiakat, egymás után lőtték a szögleteket, de a csabaiak végül kihúzták kapott gól nélkül és megszerezték idei első győzelmüket.
A mérkőzés után az elégedetlenkedő BVSC-edzőt, Dragan Vukmirt kiállította a játékvezető.
Csató Sándor: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidőben az történt, amit mi szerettünk volna. Sikerült jól lezárni a területeket. A második félidőben jól cserélt a BVSC és voltak gondjaink. Igyekeztünk még gólt lőni, de nem sikerült, sőt mi kaptunk egyet. El kell ismerni, hogy jól játszott az ellenfél.
Kincses Ádám, a BVSC-Zugló asszisztens edzője: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, ami be is igazolódott. Akadtak kétes szituációk a mérkőzésen. A cserék sokat lendítettek a játékunkon, akadt több lehetőségünk is, de csak egy gólt rúgtunk, ami nem volt elég a pontszerzéshez.
Békéscsaba 1912 Előre–Szeged-BVSC-ZuglóFotók: Bencsik Ádám
Békéscsaba 1912 Előre–Szeged-BVSC-Zugló 2–1 (2–0)
NB II.-es labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 1460 néző. V.: Nagy Róbert (Márkus Péter, Dobos Dávid).
Békéscsaba: Póser – Kuzma, Csató M., Kovács G. (Hodonicki, 24.), Mikló – Harsányi I. (Sármány, 72.), Viczián, Zsolnai, Nagy G. (Szabó B., 72.) – Borsos (Kóródi, 82.), Ésik (Kristóf, 82.). Vezetőedző: Csató Sándor.
BVSC-Zugló: Petroff – Böndi, Vinícius, Hesz, Király Á. (Szilágyi M., a szünetben) – Dénes A. (Kelemen P., 64.), Palincsár, – Ureche (Sarkadi, a szünetben), Csernik K., Pekár L. – Farkas Balázs Kesző (Bacsa, 64.). Vezetőedző: Dragan Vukmir.
Gólszerző: Ésik a 3., Borsos a 35., ill. Sarkadi a 67. percben.
Sárga lap: Palincsár a 49., Dénes A. az 54., Hodonicki a 78. percben.
Jó: Borsos, Ésik, Póser, Mikló, Csató M., Harsányi I., Hesz, Csernik, Sarkadi, Pekár L.