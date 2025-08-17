Nem nyeretlen már a Békéscsaba - galériával

Az Előre első támadásából már a 3. percben gól született, ami a remek labdát adó Borsost és a villámgyors Ésiket dicsérte.

Az Előre sokkal veszélyesebben játszott az első félidőben, a három pontot érő góljait is ekkor szerezte Fotó: Bencsik Ádám

Már az első félidőben meglőtte a góljait az Előre

Kellett néhány perc, mire a vasutasok észhez tértek a sokkból, de igazán komoly helyzetet nem tudtak kidolgozni. Mezőnyjáték folyt a pályán, a Békéscsaba irányította a játékot, frissebbek, pontosabbak voltak a lila-fehérek és egy újabb Ésik–Borsos összjáték után a formáját erre a mérkőzésre átmentő Borsos bombagóljával már 2–0-ra vezetett az Előre.

Harcosabb BVSC érkezett a pályára a második félidőre, a sárga mezesek sokkal veszélyesebben támadtak, mégis a Békéscsaba szerzett gólt, de az öröm korai volt, hiszen Viczián találatát les címén nem adta meg a játékvezető. A csereként beállt Sarkadi Kristóf gólja azonban érvényes volt a 67. percben. Innentől kezdve a vasutascsapat még jobban a kapuja elé szegezte a hazaiakat, egymás után lőtték a szögleteket, de a csabaiak végül kihúzták kapott gól nélkül és megszerezték idei első győzelmüket.

A mérkőzés után az elégedetlenkedő BVSC-edzőt, Dragan Vukmirt kiállította a játékvezető.

Csató Sándor: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidőben az történt, amit mi szerettünk volna. Sikerült jól lezárni a területeket. A második félidőben jól cserélt a BVSC és voltak gondjaink. Igyekeztünk még gólt lőni, de nem sikerült, sőt mi kaptunk egyet. El kell ismerni, hogy jól játszott az ellenfél.

Kincses Ádám, a BVSC-Zugló asszisztens edzője: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, ami be is igazolódott. Akadtak kétes szituációk a mérkőzésen. A cserék sokat lendítettek a játékunkon, akadt több lehetőségünk is, de csak egy gólt rúgtunk, ami nem volt elég a pontszerzéshez.