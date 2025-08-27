A végére maradt némi izgalom - galériával

Az Előre II. defenzív szerepre szorult az első félidő során, és a sok hibájából szervezte a játékot a Monor.

A kis Előre hetven percen át védekezésre kényszerült, de a végjátékot izgalmassá tudta tenni. Fotó: Bencsik Ádám

A kombinatív játékban is jobb volt a látogató, így azután a liláknak a szerencsére is szükségük volt, hogy gól nélkül maradt a félidő.

Egy ideig a szünet után is megmaradt a vendégek dominanciája, ami az 59. percben érett góllá Kapronczai révén, 0–1. A hátrányban kezdett el változtatni stílusán az Előre II., az utolsó negyedórában nyomás alá helyezte a Monort, amely azonban rutinosan kibekkelte a számára kedvező eredményt.

Jó: Tóth P., ill. Farkas Á., Kapronczai, Hulicsár.

Balog Zsolt: – A Monor igazolta, hogy jó csapat. Saját tanítványaimtól az első félidőben lényegesen kevesebbet kaptam, mint amit reméltem. Kishitűen, sok hibával játszottunk. A második félidőre rendeztük a sorainkat, ekkor már kevesebb helyzete volt az ellenfélnek. Egyet így is tudott értékesíteni, mi igazán csak az utolsó negyedórában nyújtottuk azt, amire valójában képesek vagyunk.