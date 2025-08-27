52 perce
A végére maradt némi izgalom - galériával
Becsülettel helytállt a bajnokság egyik esélyesének kikiáltott Monor ellen a békéscsabai NB III.-as labdarúgócsapat, de ezért nem járt pont számára. Az Előre a csoport második helyén tanyázó riválisával szemben jobbára védekezésre szorult a szerda esti hazai mérkőzésen. A védelme egyetlen kihagyása okozta a vereséget.
Az Előre II. defenzív szerepre szorult az első félidő során, és a sok hibájából szervezte a játékot a Monor.
A kombinatív játékban is jobb volt a látogató, így azután a liláknak a szerencsére is szükségük volt, hogy gól nélkül maradt a félidő.
Egy ideig a szünet után is megmaradt a vendégek dominanciája, ami az 59. percben érett góllá Kapronczai révén, 0–1. A hátrányban kezdett el változtatni stílusán az Előre II., az utolsó negyedórában nyomás alá helyezte a Monort, amely azonban rutinosan kibekkelte a számára kedvező eredményt.
Jó: Tóth P., ill. Farkas Á., Kapronczai, Hulicsár.
Balog Zsolt: – A Monor igazolta, hogy jó csapat. Saját tanítványaimtól az első félidőben lényegesen kevesebbet kaptam, mint amit reméltem. Kishitűen, sok hibával játszottunk. A második félidőre rendeztük a sorainkat, ekkor már kevesebb helyzete volt az ellenfélnek. Egyet így is tudott értékesíteni, mi igazán csak az utolsó negyedórában nyújtottuk azt, amire valójában képesek vagyunk.
Békéscsaba 1912 Előre II.–Monor SEFotók: Bencsik Ádám
Békéscsaba 1912 Előre II.–Monor SE 0–1 (0–0)
NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 200 néző. Vezette: Kása Tibor (Vilmányi Simon, Győri Levente Márk).
Békéscsaba II.: Tóth P. – Komáromi (Ilyés B.), Bacsa, Sirokmán (Kurai), Mágocsi, Igricz (Molnár M.), Avramucz, Német G., Oláh Á., Brecska (Papp Zs.), Vólent (Borszéki). Vezetőedző: Balog Zsolt.
Monor: Pirgi – Bedővári, Agóts (Szlovák), Hulicsár, Farkas Á., Bezzeg (Takács), Markó, Juhász Zs., Puskás, Kapronczai, Horváth L. (Kalocsány). Vezetőedző: Halgas István.
Gólszerző: Kapronczai (59.).
További eredmények: III. Kerületi TVE–FC Dabas 3–1, Hódmezővásárhelyi FC–Szeged-Csanád GA II. 3–2, Erzsébeti SMTK–Vasas FC II. 2–0, BKV Előre–Dunaharaszti MTK 2–1, Budapest Honvéd II.–Martfűi LSE 5–0, Gyulai TFC–Szegedi VSE 4–0, Tiszaföldvár SE–Csepel TC 1–0.