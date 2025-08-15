Vasárnapi, vidéki kihívások

Az Előre II. a Szegedi VSE ellen próbálhatja meg első házon kívüli pontjait megszerezni a harmadik vonalban.

Az Előre II. labdarúgói a Tiszaföldvár legyőzése után idegenben gyarapítanák a pontjaik számát. Fotó: Kiss Zoltán

A vendéglátó a Vasas II. elleni remek győzelemmel kezdte az évet, ám azóta nem nyert, a Gyulával szemben pedig a kupában is alulmaradt. Vele ellentétben a lila-fehér alakulat egyre markánsabban teljesít, Balog Zsolt vezetőedző szerint ezt szeretné kamatoztatni.

Lendületből érkezik az Előre II.

– Eltérő félidők után született meg az első sikerünk, egy kimondottan jó első játékrész után kevésbé látványos másodikat produkáltunk, a legfontosabb azonban a három pont begyűjtése volt, ami önbizalmat adhat a folytatáshoz. Láttam a szegediek legutóbbi mérkőzéséről felvételt, van bennük minőség és vélhetően javítani szeretnék a hazai botlást. Bízom abban, hogy a mentális előnyünket kihasználhatjuk, hiszen mi velük ellentétben feldobva várhatjuk a találkozót, ezt meglovagolva szeretnénk tovább gyarapítani a pontjaink számát. A maróiak száma változatlan: Maronyay és Dávid nincs bevethető állapotban, a többiek viszont hadra foghatóak, és a reményeim szerint olyan minőségű játékot nyújtanak majd, ami megfelel az elvárásainknak – nyilatkozta az előkészületekről az Előre II. edzője.

Gyulai kollégája is optimista, Ekker Attila legénységére azonban a jelek szerint egy jobb passzban lévő rivális vár. A Martfű kezdésnek attól a Dunaharasztitól szenvedett hazai vereséget, amelyet a Termál legutóbb simán vert. Azóta viszont nem hullajtott pontot, előbb az Előre II. majd a Szegedi VSE otthonában győzött, ráadásul a kupában is hozta az elvárhatót. Lendületben van az éllovas fürdővárosi együttes is, amely szeretné megtartani a kedvező pozícióját.

Megtartaná pozícióját a Termál FC

– A Dunaharaszti legyőzése mellett örülök annak, hogy a nagy meleg ellenére végig jó ritmusban futballoztunk, ez hozta meg a második félidőben a sikert. A Martfű elleni mérkőzés ugyanakkor több okból is más lesz. Külön felhívtam a játékosok figyelmét arra, hogy ne az egymás elleni gyakorlásból induljanak ki, mert tétmeccseken más képet mutatott magáról a vendéglátónk, illetve a körülményekkel is kalkulálni kell. Bátran felvállalja a játékot az ellenfél térfelén is, kombinatív csapat benyomását kelti, ez eredményezte a jó rajtot, melynek okán jó önbizalommal vannak a játékosai. Mi viszont mindenképpen szeretnénk megtartani a pozíciónkat, de ez csak győzelemmel lehetséges. A rehabilitációját végző, vagy sérült Szabó Péter, Constantinescu és Pintér biztosan nem lesz tagja a meccskeretnek, Szabó Csaba szerepvállalása pedig még kérdéses. Jó hír viszont, hogy Vörös Barnabás ismét meghívót kapott a korosztályos válogatottba, ettől függetlenül rá számítunk, csak a meccs után csatlakozik Telkiben a többi társához – újságolta el Ekker Attila vezetőedző.