Labdarúgás - NB III.

1 órája

Vasárnapi, vidéki kihívások

Címkék#Labdarúgó NB III.#Békéscsaba 1912 Előre II.#Gyulai Termál FC

Az NB III.-as labdarúgó-bajnokságban érdekelt vármegyei együttesek idegenben folytatják szereplésüket vasárnap. Az Előre II. útja Szegedre vezet, a Termál FC pedig Martfűn vendégeskedik. Mindkét Tisza-parti városban 17.30 órakor indul útjára a labda.

Bakulya Mihály

Az Előre II. a Szegedi VSE ellen próbálhatja meg első házon kívüli pontjait megszerezni a harmadik vonalban. 

Előre; labdarúgás; Szeged
Az Előre II. labdarúgói a Tiszaföldvár legyőzése után idegenben gyarapítanák a pontjaik számát. Fotó: Kiss Zoltán

A vendéglátó a Vasas II. elleni remek győzelemmel kezdte az évet, ám azóta nem nyert, a Gyulával szemben pedig a kupában is alulmaradt. Vele ellentétben a lila-fehér alakulat egyre markánsabban teljesít, Balog Zsolt vezetőedző szerint ezt szeretné kamatoztatni.

Lendületből érkezik az Előre II.

– Eltérő félidők után született meg az első sikerünk, egy kimondottan jó első játékrész után kevésbé látványos másodikat produkáltunk, a legfontosabb azonban a három pont begyűjtése volt, ami önbizalmat adhat a folytatáshoz. Láttam a szegediek legutóbbi mérkőzéséről felvételt, van bennük minőség és vélhetően javítani szeretnék a hazai botlást. Bízom abban, hogy a mentális előnyünket kihasználhatjuk, hiszen mi velük ellentétben feldobva várhatjuk a találkozót, ezt meglovagolva szeretnénk tovább gyarapítani a pontjaink számát. A maróiak száma változatlan: Maronyay és Dávid nincs bevethető állapotban, a többiek viszont hadra foghatóak, és a reményeim szerint olyan minőségű játékot nyújtanak majd, ami megfelel az elvárásainknak – nyilatkozta az előkészületekről az Előre II. edzője.

Gyulai kollégája is optimista, Ekker Attila legénységére azonban a jelek szerint egy jobb passzban lévő rivális vár. A Martfű kezdésnek attól a Dunaharasztitól szenvedett hazai vereséget, amelyet a Termál legutóbb simán vert. Azóta viszont nem hullajtott pontot, előbb az Előre II. majd a Szegedi VSE otthonában győzött, ráadásul a kupában is hozta az elvárhatót. Lendületben van az éllovas fürdővárosi együttes is, amely szeretné megtartani a kedvező pozícióját.

Megtartaná pozícióját a Termál FC

– A Dunaharaszti legyőzése mellett örülök annak, hogy a nagy meleg ellenére végig jó ritmusban futballoztunk, ez hozta meg a második félidőben a sikert. A Martfű elleni mérkőzés ugyanakkor több okból is más lesz. Külön felhívtam a játékosok figyelmét arra, hogy ne az egymás elleni gyakorlásból induljanak ki, mert tétmeccseken más képet mutatott magáról a vendéglátónk, illetve a körülményekkel is kalkulálni kell. Bátran felvállalja a játékot az ellenfél térfelén is, kombinatív csapat benyomását kelti, ez eredményezte a jó rajtot, melynek okán jó önbizalommal vannak a játékosai. Mi viszont mindenképpen szeretnénk megtartani a pozíciónkat, de ez csak győzelemmel lehetséges. A rehabilitációját végző, vagy sérült Szabó Péter, Constantinescu és Pintér biztosan nem lesz tagja a meccskeretnek, Szabó Csaba szerepvállalása pedig még kérdéses. Jó hír viszont, hogy Vörös Barnabás ismét meghívót kapott a korosztályos válogatottba, ettől függetlenül rá számítunk, csak a meccs után csatlakozik Telkiben a többi társához – újságolta el Ekker Attila vezetőedző.

A 4. forduló programja. Augusztus 17., vasárnap, 11.00: Vasas FC II.–BKV Előre, Szeged-Csanád GA II.–Erzsébeti SMTK. 17.30: Szegedi VSE–Békéscsaba 1912 Előre II., Martfűi LSE–Gyulai TFC, Dunaharaszti MTK–Budapest Honvéd II., FC Dabas–Hódmezővásárhelyi FC, Csepel TC–III. Kerületi TVE, Monor SE–Tiszaföldvár SE.

 

 

