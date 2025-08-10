Tévés meccsen a Vasassal szemben is bizonyítanának

Az Előre, amely két 1–1-es döntetlennel indította az új bajnokságot, három hete már ízelítőt kapott a Vasasból, mellyel a bajnoki főpróbát tartotta.

Az Előre védelmének tengelyében akár Csató Martin is beugró lehet. Fotó: Lenkó Patrik/Vasas FC

Élesben Soroksáron, majd a Szeged elleni hazai derbin is az első félidőben összeszedett hátrányt dolgozta le szünet után, ami azért mentális tartásról tanúskodik.

– Azt gondolom, hogy mindkét eddigi bajnokin becsülettel küzdöttünk, megyünk előre, próbálunk győzelemre játszani és a lehetőségeink is megvannak. A Szeged ellen is mindent megtettünk amit lehetett, az utolsó percig küzdöttünk, hajtunk, ám ellenfelünk nem véletlenül tartozik évek óta az élmezőnyhöz – fogalmazott az Előre vezetőedzője, aki szerint erre a küzdeni tudásra Angyalföldön is nagy szükség lesz.

A Vasas szélsőségesen kezdte az évet, hiszen míg a Csákvár ellen hazai pályán csúnyán leszerepelt (1–4), addig a második körben Kecskeméten már elfogadhatóan teljesített (2–1), így értékes három ponttal távozott.

– A nyári változások után is erős a keretük, ezt az egymás elleni gyakorlás során mi magunk is megtapasztaltuk, nem véletlenül szeretnének ezúttal is feljutni. Támadó focit játszanak, jók az átmenetiek, a kapu előtt határozottak, Tóth Milán eltiltása ellenére vannak kifejezetten jó csatáraik, nyilván erre alapoznak. Az új szakvezető elképzeléseinek megvalósításához persze nem elég pár hét, nyilván emiatt lehet elmaradásuk. Ez az osztály azonban már csak olyan marad, hogy bárki bárkit elkaphat, mi sem feltartott kézzel megyünk, szeretnénk meglepetés okozni és pozitív képet festeni magunkról. Nehéz meccs lesz, mint az összes többi mérkőzés, hozzászoktunk már ehhez az elmúlt év során – mondta az ellenféllel kapcsolatban Csató Sándor.

Az Előre védelmében akadnak kérdőjelek

A csabai trénernek előzetesen a védelem összetétele okozhat fejtörést, miután a Szeged elleni mérkőzésen két játékost is kényszerű okokból kellett lecserélnie ebből a csapatrészből.

– Kovács Gergő bokája fordult alá, előtte pedig Kotula Mátét kellett hasfalhúzódás miatt lecserélni, de van remény a visszatérésükre, és bízom is benne, mert jó formában vannak. Kővári Róbert térdsérülésből lábadozik,de elkezdte a könnyített munkát, a térdműtéten áteső Hursán Györgyre viszont idén biztosan nem számíthatunk – számolt be a sérültek állapotáról a tréner, akinek eltiltás miatt senkit nem kell nélkülöznie.