augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

18°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Büntetőkkel győzött a Békéscsaba a Budafok ellen - galériával

Címkék#helyzet#félidő#békéscsaba 1912#budafoki#labdarúgás#győzelem

Megszerezte második győzelmét is a bajnokságban a mérkőzésen sérülés miatt négy játékosát is elveszítő Békéscsaba 1912 Előre a második fölényben nagy fölényben játszó Budafokkal szemben. Az Előre két büntetőgóllal diadalmaskodott.

Gajdács Pál

Aktívan kezdett az Előre, az első harminc percben egyre másra vezette veszélyes támadásokat, de a budafoki védelem jól állt a sarat. A vendégek csak elvétve jutottak el a hazaiak kapujáig. Nagyon érett a csabai gól, ami végül egy büntető formájában vált valósággá, amikor Viczián Ádámmal szemben Jagodics Márk szabálytalankodott. A jogos tizenegyest a lilák gólfelelőse, Borsos Filip biztosan értékesítette. Innentől kezdve mintha elvágták volna a mérkőzést, a budafokiak felébredtek, számtalan helyzetet kidolgoztak és ha pontosabbak, akár előnnyel is várhatták volna a második félidőt. A hazai csapat helyzetét nehezítette, hogy sérülés miatt a mérkőzés előtt és közben is kiesett egy belső védője. 

Előre
A kép csalóka, mert ezen a mérkőzésen nem az Előre, hanem végül a Budafok bukott el

Az Előre a második félidőt is kihúzta kapott gól nélkül

A szünet után tovább folytatódott a csabaiak vesszőfutása, már ami a sérüléseket illeti, hiszen Borsos Filipet és Szabó Bálintot is le kellett cserélni. A második félidőben szinte végig az egyenlítésért harcoló Budafok játszott fölényben, mégis a Békéscsaba lőtt gólt, ismét büntetőből és ismét Jagodics Márk szerencsétlen megmozdulása után. A Békéscsaba a májusi mérkőzés után újra legyőzte a Buafokot és ezzel idei második sikerét ünnepelhette.

24. perc: Viczián forgolódott a vendégek 16-osán belül, majd Jagodics felborította. A büntetőt Borsos jobbal a jobb alsó sarokba lőtte, 1–0.

85. perc: A csereként beállt Mikló tört be a budafoki 16-oson belülre, ahol Jagodics megrúgta, újabb 11-es! A büntetőt a sértett ballal a kapu közepébe lőtte, 2–0.

Csató Sándor: – Gratulálok a játékosoknak, hiszen amin keresztül mentek a héten az egy rémálom volt, betegségek, sérülések nehezítették a munkát. Azt szerettük volna, hogy mi rúgjuk az első gólt, ami össze is jött. Szünet után a kényszerű cserék miatt átálltunk egy másik játékrendszere. A támadásokat feladtuk, de a védekezés rendben volt. 

Mészöly Géza: – Az első huszonöt percben belekezdett a Békéscsaba és betolt bennünket a tizenhatoson belülre, de mégis ebből adódott az első tizenegyes. A bekapott gól után éledtünk fel, lettek helyzeteink, átvettük a játék irányítását és innen végig mi domináltunk, sajnos kevés helyzettel, majd jött egy második ajándék tizenegyes. Bosszantó így elveszíteni egy mérkőzést.

Békéscsaba 1912 Előre–Budafoki MTE 2–0 (1–0)

Fotók: Kiss Zoltán

Békéscsaba 1912 Előre–Budafoki MTE 2–0 (1–0)

NB II.-es labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 940 néző. V.: Ujhelyi (Márkus P., Balla).
Békéscsaba: Póser – Kuzma, Kővári, Albert I. (Hodonicki, 30.), Kotula – Szabó B. (Kristóf, 58.), Zsolnai, Nagy G. (Márkus A., 82.), Viczián – Borsos (Kóródi, a szünetben), Ésik (Mikló, 82.). Vezetőedző: Csató Sándor.
Budafok: Hársfalvi – Selyem B., Fekete M., Jagodics M., Horgosi, Kun B. (Bukta, 68.) – Varga B. (Herczeg, 75.), Posztobányi (Lapu, 58.), Stumpf – Kovács D. (Rehó, 75.), Vasvári (Hajdú R., 68.). Vezetőedző: Mészöly Géza. 

Gólszerző: Borsos (11-esből) a 24., Mikló a 85. percben.

Sárga lap: Nagy G. a 32., Selyem B. az 52., Varga B. a 63., Ésik és Horgosi a 70., Lapu a 71. percben. 

Jó: Póser, Borsos, Nagy G., Viczián, ill. Hársfalvi, Selyem B., Stumpf.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu