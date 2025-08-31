1 órája
Büntetőkkel győzött a Békéscsaba a Budafok ellen - galériával
Megszerezte második győzelmét is a bajnokságban a mérkőzésen sérülés miatt négy játékosát is elveszítő Békéscsaba 1912 Előre a második fölényben nagy fölényben játszó Budafokkal szemben. Az Előre két büntetőgóllal diadalmaskodott.
Aktívan kezdett az Előre, az első harminc percben egyre másra vezette veszélyes támadásokat, de a budafoki védelem jól állt a sarat. A vendégek csak elvétve jutottak el a hazaiak kapujáig. Nagyon érett a csabai gól, ami végül egy büntető formájában vált valósággá, amikor Viczián Ádámmal szemben Jagodics Márk szabálytalankodott. A jogos tizenegyest a lilák gólfelelőse, Borsos Filip biztosan értékesítette. Innentől kezdve mintha elvágták volna a mérkőzést, a budafokiak felébredtek, számtalan helyzetet kidolgoztak és ha pontosabbak, akár előnnyel is várhatták volna a második félidőt. A hazai csapat helyzetét nehezítette, hogy sérülés miatt a mérkőzés előtt és közben is kiesett egy belső védője.
Az Előre a második félidőt is kihúzta kapott gól nélkül
A szünet után tovább folytatódott a csabaiak vesszőfutása, már ami a sérüléseket illeti, hiszen Borsos Filipet és Szabó Bálintot is le kellett cserélni. A második félidőben szinte végig az egyenlítésért harcoló Budafok játszott fölényben, mégis a Békéscsaba lőtt gólt, ismét büntetőből és ismét Jagodics Márk szerencsétlen megmozdulása után. A Békéscsaba a májusi mérkőzés után újra legyőzte a Buafokot és ezzel idei második sikerét ünnepelhette.
24. perc: Viczián forgolódott a vendégek 16-osán belül, majd Jagodics felborította. A büntetőt Borsos jobbal a jobb alsó sarokba lőtte, 1–0.
85. perc: A csereként beállt Mikló tört be a budafoki 16-oson belülre, ahol Jagodics megrúgta, újabb 11-es! A büntetőt a sértett ballal a kapu közepébe lőtte, 2–0.
Csató Sándor: – Gratulálok a játékosoknak, hiszen amin keresztül mentek a héten az egy rémálom volt, betegségek, sérülések nehezítették a munkát. Azt szerettük volna, hogy mi rúgjuk az első gólt, ami össze is jött. Szünet után a kényszerű cserék miatt átálltunk egy másik játékrendszere. A támadásokat feladtuk, de a védekezés rendben volt.
Mészöly Géza: – Az első huszonöt percben belekezdett a Békéscsaba és betolt bennünket a tizenhatoson belülre, de mégis ebből adódott az első tizenegyes. A bekapott gól után éledtünk fel, lettek helyzeteink, átvettük a játék irányítását és innen végig mi domináltunk, sajnos kevés helyzettel, majd jött egy második ajándék tizenegyes. Bosszantó így elveszíteni egy mérkőzést.
Békéscsaba 1912 Előre–Budafoki MTE 2–0 (1–0)
NB II.-es labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 940 néző. V.: Ujhelyi (Márkus P., Balla).
Békéscsaba: Póser – Kuzma, Kővári, Albert I. (Hodonicki, 30.), Kotula – Szabó B. (Kristóf, 58.), Zsolnai, Nagy G. (Márkus A., 82.), Viczián – Borsos (Kóródi, a szünetben), Ésik (Mikló, 82.). Vezetőedző: Csató Sándor.
Budafok: Hársfalvi – Selyem B., Fekete M., Jagodics M., Horgosi, Kun B. (Bukta, 68.) – Varga B. (Herczeg, 75.), Posztobányi (Lapu, 58.), Stumpf – Kovács D. (Rehó, 75.), Vasvári (Hajdú R., 68.). Vezetőedző: Mészöly Géza.
Gólszerző: Borsos (11-esből) a 24., Mikló a 85. percben.
Sárga lap: Nagy G. a 32., Selyem B. az 52., Varga B. a 63., Ésik és Horgosi a 70., Lapu a 71. percben.
Jó: Póser, Borsos, Nagy G., Viczián, ill. Hársfalvi, Selyem B., Stumpf.