augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

29°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás - Merkantil Bank Liga NB II.

1 órája

Sokat érne az Előrének a három pont

Címkék#Békéscsaba 1912 Előre#Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület#BVSC-Zugló#NB II#labdarúgás#sport

Vasárnap a hatodik fordulóra kisorsolt mérkőzéseket rendezik a Merkantil Bank Liga NB II.-es labdarúgó-bajnokságban, a Békéscsaba 1912 Előre csapata 19 órától a Kórház utcai stadionban fogadja az egy hete első győzelmét arató Budafoki MTE gárdáját. A találkozó amolyan vízválasztó is lesz az Előre, de a Budafok számára is, hiszen jön egy három hetes szünet a pontvadászatban.

Gajdács Pál

Az Előre számára sem lehet mellékes, miként térhet „pihenőre”. Egy győzelemmel a lila-fehér alakulat nagyon masszívvá tehetné pozícióját a középmezőnyben, ha viszont üres kézzel marad – amire ősszel hazai pályán még nem volt példa –, abban az esetben a tabella veszélyes zónájába csúszik vissza. 

Előre: stabilabbá tehetné helyét egy győzelemmel
Az Előre csapatában sokan bíznak abban, hogy Borsos Filip (fehérben) újra előveszi a góllövő cipőjét Fotó: Kiss Zoltán

Az Előre vereség, a Budafok győzelem után várja a vasárnap ütközetet

A Békéscsaba legutóbb 2–0-s vereséget szenvedett a Videoton FC Fehérvár otthonában, az élvonalból visszacsúszó hazaiak először tudtak győzni a szezonban. 

– A vereség nagyon nem volt jó, másra készültünk. A tizenegyes után nem sok sanszunk maradt a pontszerzésre – tért ki a fehérvári találkozóra Csató Sándor, a csabaiak mestere.

A Mészöly Géza vezette Budafok helyzete sem egyszerű. A XXII. kerületiek csupán az ötödik nekifutásra tudták megszerezni első győzelmüket, viszont a tavaly még NB I.-ben játszó Kecskemét legyőzése jól mutatja a bennük rejlő perspektívákat, a Kórház utcában is veszélyes ellenfél lehet. 

– Biztosan feldobott állapotban érkeznek hozzánk, hiszen legyőzték a tavaly még az élvonalban játszó Kecskemétet. Tavasszal mindkét csapat a kiesés ellen küzdött, sikerült legyőznünk őket az utolsó percben lőtt szabadrúgásgóllal – emlékezett vissza a május 18-ai ütközetre a csabaiak szakvezetője. – Ők is nagy átalakuláson mentek keresztül a nyár folyamán, úgy látom, hogy még inkább a fiatalokra építenek. Edzőjük, Mészöly Géza jól rakja össze a csapatot, megvan a rutinja abban, hogy miként alakítson ki fiatalokból egy jó közösséget.

Csató Sándor elmondta még, hogy nincsenek könnyű helyzetben, voltak betegeik, de várhatóan a korábbi hiányzóik közül többen is visszatérnek a csapatba. 

– Mindentől függetlenül hazai pályán meg kell nyernünk a mérkőzést – tette hozzá Csató Sándor.

A 19 órakor kezdődő találkozón Ujhelyi Tamás fújja a sípot, akinek a munkáját Márkus Péter, Balla Levente asszisztensek segítik majd.

A 6. forduló programja

Augusztus 31., vasárnap, 16.30: Karcagi SE–Videoton FC Fehérvár. 17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia. 19.00: Soroksár SC–Szentlőrinc SE, Kozármisleny FC–Vasas FC, Tiszakécskei LC–BVSC-Zugló, Békéscsaba 1912 Előre–Budafoki MTE, Kecskeméti TE–Budapest Honvéd FC, FC Csákvár–FC Ajka.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu