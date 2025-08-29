Sokat érne az Előrének a három pont

Az Előre számára sem lehet mellékes, miként térhet „pihenőre”. Egy győzelemmel a lila-fehér alakulat nagyon masszívvá tehetné pozícióját a középmezőnyben, ha viszont üres kézzel marad – amire ősszel hazai pályán még nem volt példa –, abban az esetben a tabella veszélyes zónájába csúszik vissza.

Az Előre csapatában sokan bíznak abban, hogy Borsos Filip (fehérben) újra előveszi a góllövő cipőjét Fotó: Kiss Zoltán

Az Előre vereség, a Budafok győzelem után várja a vasárnap ütközetet

A Békéscsaba legutóbb 2–0-s vereséget szenvedett a Videoton FC Fehérvár otthonában, az élvonalból visszacsúszó hazaiak először tudtak győzni a szezonban.

– A vereség nagyon nem volt jó, másra készültünk. A tizenegyes után nem sok sanszunk maradt a pontszerzésre – tért ki a fehérvári találkozóra Csató Sándor, a csabaiak mestere.

A Mészöly Géza vezette Budafok helyzete sem egyszerű. A XXII. kerületiek csupán az ötödik nekifutásra tudták megszerezni első győzelmüket, viszont a tavaly még NB I.-ben játszó Kecskemét legyőzése jól mutatja a bennük rejlő perspektívákat, a Kórház utcában is veszélyes ellenfél lehet.

– Biztosan feldobott állapotban érkeznek hozzánk, hiszen legyőzték a tavaly még az élvonalban játszó Kecskemétet. Tavasszal mindkét csapat a kiesés ellen küzdött, sikerült legyőznünk őket az utolsó percben lőtt szabadrúgásgóllal – emlékezett vissza a május 18-ai ütközetre a csabaiak szakvezetője. – Ők is nagy átalakuláson mentek keresztül a nyár folyamán, úgy látom, hogy még inkább a fiatalokra építenek. Edzőjük, Mészöly Géza jól rakja össze a csapatot, megvan a rutinja abban, hogy miként alakítson ki fiatalokból egy jó közösséget.

Csató Sándor elmondta még, hogy nincsenek könnyű helyzetben, voltak betegeik, de várhatóan a korábbi hiányzóik közül többen is visszatérnek a csapatba.

– Mindentől függetlenül hazai pályán meg kell nyernünk a mérkőzést – tette hozzá Csató Sándor.

A 19 órakor kezdődő találkozón Ujhelyi Tamás fújja a sípot, akinek a munkáját Márkus Péter, Balla Levente asszisztensek segítik majd.

A 6. forduló programja

Augusztus 31., vasárnap, 16.30: Karcagi SE–Videoton FC Fehérvár. 17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia. 19.00: Soroksár SC–Szentlőrinc SE, Kozármisleny FC–Vasas FC, Tiszakécskei LC–BVSC-Zugló, Békéscsaba 1912 Előre–Budafoki MTE, Kecskeméti TE–Budapest Honvéd FC, FC Csákvár–FC Ajka.