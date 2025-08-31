Továbbra is lendületben a Doboz és az Elek

Az Eleki USE pályája felújítása végett az első öt meccsét házon kívül vívja, mindez azonban nem látszik meg a teljesítményén.

Az újkígyósi játékosok (kék mezben) Békésszentandráson nem tudták követni az Eleki USE délelőtti példáját. Fotó: Babák Zoltán

Harmadik meccsén is veretlen maradt, ráadásul aktuális vendéglátója egyenlítését követően a végjátékban tudott megújulni. Bravúros döntetlennel iratkozott be a bajnokságba a Lőkösháza, amely Tótkomlóson tíz emberrel egalizált az eddig hibátlanul teljesítő házigazdák ellen. A másodosztályú mezőnyben három kör után már csak a Doboz áll maximális ponttal, igaz a Végegyháza-Magyarbánhegyes még követheti a példáját vasárnap. Békésszentandráson ellenben két pont nélküli együttes találkozott, ahol a helyiek hullámzó meccsen gyűrték be az Újkígyóst, a Mezőberény pedig nagy csatában fordított a Csanádapáca ellen. Íme az összefoglaló.

Békéscsabai MÁV SE–Eleki USE 1–3 (0–0)

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 70 néző. Vezette: Kovács Ferenc.

Békéscsabai MÁV: Wagner – Petri, Erdélyi, Mészáros (Sipiczki), Krajcsó (Sárvári B.), Zsömbörgi (Demeter), Pálenkás, Szarka, Lantos, Takács K., Takács L. (Viczián). Edző: Dohányos Zoltán.

Elek: Oláh Z. – Oláh A., Kurta B., Tamás, Sipos, Szabó F. (Szekeres), Kasznár, Oszlács, Jepure (Győrfi), Horváth Z. (Tóth G.), Kovács Gy. Játékos-edző: Nagy Gergely.

Gólszerző: Takács K. (75.), ill. Kovács Gy. (52.), Takács K. (87. – öngól), Győrfi (93.).

Dohányos Zoltán: – Ha rutinosabbak vagyunk, akkor egy pont itthon maradhatott volna. A mi ziccereinkből az ellenfél rúgott gólokat, így meg kell elégednünk a szimpatikus vesztes megszokott szerepével. Nem csüggedünk, süt még ránk a nap. Sok boldogságot kívánunk Csanálosi Ádáméknak!

Nagy Gergely: – A mai nap két pozitívuma, hogy nyertünk és Csanálosi Ádám esküvője. Sok boldogságot kívánunk az egyesület nevében! A pontok tekintetében jól rajtoltunk, de a játékunk ma is nagyon akadozott és borzasztó sok hiba csúszott bele. Gratulálok a csapatnak a győzelemhez!

Sztankó Péter

Dobozi SE–Kaszaper SE 3–0 (0–0)

Doboz, 160 néző. Vezette: Láza András.

Doboz: Démusz – Szabó B., Pojendán, Szabó R. (Molnár M.), Huszár (Fehér), Szigeti, Rácz Gy., Barkász (Szabó L.), Lukucz (Barcsay), Sztojka N. (Zsoldos), Komlósi. Edző: Balog Zsolt.

Kaszaper: Bordás S. – Kuli, Kéri (Kasza), Kormányos, Horváth J., Varga P., Bok, Szijjártó D., Péli M. (Pecznyik), Fodor, Kis L. (Szemenyei). Edző: Kvasznovszky József.

Gólszerző: Komlósi (73.), Rácz Gy. (75., 82).

A 34. percben Komlósi büntetőt hibázott.

Balog Zsolt: – Az első félidőben kimaradtak a ziccereink, a másodikban már jobban koncentráltunk és ez gólokban is megmutatkozott a lelkes vendégekkel szemben!

Kvasznovszky József: – Kiegyenlített első félidő után, a rutinos hazai csapat tíz perc alatt eldöntötte a három pont sorsát.