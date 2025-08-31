42 perce
Továbbra is lendületben a Doboz és az Elek
Egyetlen csapat tudott idegenben három ponthoz jutni a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság harmadik fordulója szombati párharcai során. Az őszre sokat erősödő Eleki USE a csabai vasutasok otthonában nyert. A határ mentiek szomszédja, a Lőkösháza is erőn felül teljesített Tótkomlóson, ami döntetlenre volt elég.
Az Eleki USE pályája felújítása végett az első öt meccsét házon kívül vívja, mindez azonban nem látszik meg a teljesítményén.
Harmadik meccsén is veretlen maradt, ráadásul aktuális vendéglátója egyenlítését követően a végjátékban tudott megújulni. Bravúros döntetlennel iratkozott be a bajnokságba a Lőkösháza, amely Tótkomlóson tíz emberrel egalizált az eddig hibátlanul teljesítő házigazdák ellen. A másodosztályú mezőnyben három kör után már csak a Doboz áll maximális ponttal, igaz a Végegyháza-Magyarbánhegyes még követheti a példáját vasárnap. Békésszentandráson ellenben két pont nélküli együttes találkozott, ahol a helyiek hullámzó meccsen gyűrték be az Újkígyóst, a Mezőberény pedig nagy csatában fordított a Csanádapáca ellen. Íme az összefoglaló.
Békéscsabai MÁV SE–Eleki USE 1–3 (0–0)
Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 70 néző. Vezette: Kovács Ferenc.
Békéscsabai MÁV: Wagner – Petri, Erdélyi, Mészáros (Sipiczki), Krajcsó (Sárvári B.), Zsömbörgi (Demeter), Pálenkás, Szarka, Lantos, Takács K., Takács L. (Viczián). Edző: Dohányos Zoltán.
Elek: Oláh Z. – Oláh A., Kurta B., Tamás, Sipos, Szabó F. (Szekeres), Kasznár, Oszlács, Jepure (Győrfi), Horváth Z. (Tóth G.), Kovács Gy. Játékos-edző: Nagy Gergely.
Gólszerző: Takács K. (75.), ill. Kovács Gy. (52.), Takács K. (87. – öngól), Győrfi (93.).
Dohányos Zoltán: – Ha rutinosabbak vagyunk, akkor egy pont itthon maradhatott volna. A mi ziccereinkből az ellenfél rúgott gólokat, így meg kell elégednünk a szimpatikus vesztes megszokott szerepével. Nem csüggedünk, süt még ránk a nap. Sok boldogságot kívánunk Csanálosi Ádáméknak!
Nagy Gergely: – A mai nap két pozitívuma, hogy nyertünk és Csanálosi Ádám esküvője. Sok boldogságot kívánunk az egyesület nevében! A pontok tekintetében jól rajtoltunk, de a játékunk ma is nagyon akadozott és borzasztó sok hiba csúszott bele. Gratulálok a csapatnak a győzelemhez!
Sztankó Péter
Dobozi SE–Kaszaper SE 3–0 (0–0)
Doboz, 160 néző. Vezette: Láza András.
Doboz: Démusz – Szabó B., Pojendán, Szabó R. (Molnár M.), Huszár (Fehér), Szigeti, Rácz Gy., Barkász (Szabó L.), Lukucz (Barcsay), Sztojka N. (Zsoldos), Komlósi. Edző: Balog Zsolt.
Kaszaper: Bordás S. – Kuli, Kéri (Kasza), Kormányos, Horváth J., Varga P., Bok, Szijjártó D., Péli M. (Pecznyik), Fodor, Kis L. (Szemenyei). Edző: Kvasznovszky József.
Gólszerző: Komlósi (73.), Rácz Gy. (75., 82).
A 34. percben Komlósi büntetőt hibázott.
Balog Zsolt: – Az első félidőben kimaradtak a ziccereink, a másodikban már jobban koncentráltunk és ez gólokban is megmutatkozott a lelkes vendégekkel szemben!
Kvasznovszky József: – Kiegyenlített első félidő után, a rutinos hazai csapat tíz perc alatt eldöntötte a három pont sorsát.
Pankotai Norbert István
Mezőberényi LE–Csanádapácai EFC 2–1 (1–1)
Mezőberény, 50 néző. Vezette: Rubás Zoltán.
Mezőberény: Rau Zs. – Malét (Labancz), Puskás (Durkó), Burai Zs., Lakatos M., Gschwindt, Zsíros (Szalai), Buczkó, Machó (Székely), Varga J. (Makai), Kanó. Edző: Adamik Dávid.
Csanádapáca: Pós A. – Juhász, Göcző, Bozsó M., Pós D., Kasza, Schmidt, Balassa, Haba, Fodor, Szabó A. Edző: Óvári Arnold, Csende Krisztián.
Gólszerző: Machó (16.), Makai (75.), ill. Fodor (6.). Kiállítva: Szabó A. (82. – második sárga lap).
Adamik Dávid: – Nem volt egyszerű. Két harcos mentalitású csapat találkozott, de a második félidő alapján megérdemelten nyertünk.
Óvári Arnold: – Sajnálom a srácokat, mert azt csinálták, amit megbeszéltünk. A helyzeteink is adva voltak a mérkőzés megnyeréséhez, de sajnos ma nem sikerült gólra váltani azokat, és ahogy lenni szokott, az ellenfél két hibánkból kettőt kihasznált. A hazai csapatnak jó játékvezetés, a vendégre nézve katasztrofális.
Balogh Lajos
Tótkomlósi TC–Lőkösháza KSK 1–1 (1–0)
Tótkomlós, 150 néző. Vezette: Sechna Gábor.
Tótkomlós: Tóth K. – Kocsis, Jámbor G., Koleszár, Jámbor J., Szabó S. (Nagy A.), Albert, Tokai (Skoda), Keszeli, Nagy K. (Abonyi), Deli. Edző: Horváth Henrik.
Lőkösháza: Orvos – Bíró, Kukla L. (Kolozsi), Szincsák, Balázs M., Takács, Lakatos, Puporka R., Puporka E., Kukla D. (Barna), Barthalos (Pusztai). Edző: Botás Attila.
Gólszerző: Nagy K. (3.), ill. Puporka R. (75.). Kiállítva: Szincsák (57. – második sárga lap), Botás Attila (79. – szövegért), Puporka R. (89. – második sárga lap).
Horváth Henrik: – Az első félidőben több szép támadást vezettünk, négyszer kerültünk egy az egyben a kapussal szemben, de sajnos csak egy gólt szereztünk a ziccerekből. Szünet után teljesen szétesett a játékunk és még emberelőnyben is nyomoztuk a labdát. Ma négy 16-17 éves játékosnak adtam lehetőséget.
Botás Attila: – A spori sok rossz döntéssel hergelte a játékosokat. Már akkor is lapot kaptunk, ha levegőt vettünk. A végén kilenc emberrel is pontot szereztünk, gratulálok a fiúknak!
Motyovszki Róbert
Békésszentandrási HMSE–Újkígyós FC 4–2 (3–1)
Békésszentandrás, 50 néző. Vezette: Kató Benedek.
Békésszentandrás: Szabó A. – Endrefalvi (Aszódi), Olasz, Sztancsik (dr. Olasz), Pecnyik, Szűcs (Csányi), Szécsi, Rohony, Gödő, Bakró, Tasi K. Játékos-edző: Bakró Géza.
Újkígyós: Borbély – Vágási, Darányi, Moldován (Tűhegyi), Horváth R. (Solymoskövi Zs.), Turcsek, Marik (Varga P.), Budás, Csiernyik M., Dunai, Gonda. Edző: Bereczki Zsolt.
Gólszerző: Szécsi (20., 25.), Olasz (29.), Szűcs (52.), ill. Horváth R. (31.), Olasz (48. – öngól). Kiállítva: Tasi K. (58. – második sárga lap).
Bakró Géza: – Csapatunk egységesen és fegyelmezetten teljesített. Bár a második félidő nagy részét emberhátrányban kellett lejátszanunk, a játékosok hatalmas szívvel és küzdeni akarással álltak a feladathoz. Az Újkígyós próbálta feltörni a védelmünket, de szervezett és fegyelmezett játékunknak köszönhetően minden támadást sikerült hárítanunk. A mérkőzés így ki-ki csatává alakult, ahol a csapat összefogása és küzdeni akarása hozta meg az eredményt.
Bereczki Zsolt: – Saját magunknak köszönhetjük az eredményt, tíz perc alatt kapni három gólt nem lehet. Úgy tűnt vége a meccsnek, a csapat azonban mindent megtett, hogy javítson. A helyzetek alapján fordíthattunk is volna, de minimum a döntetlenre rászolgálunk, ha jobban koncentrálunk a kapu előtt.
Virág Imre
Augusztus 31., vasárnap, 17.00:
- Csabacsűdi GYLSE–Mezőmegyer SE
- Végegyháza-Magyarbánhegyes–Szabadkígyósi SZSC
Szabadnapos: Battonyai TK
A 4. forduló programja
Szeptember 13., szombat, 13.00: Újkígyós FC–Mezőberényi LE, Dobozi SE–Csabacsűdi GYLSE, Kaszaper SE–Eleki USE, Békéscsabai MÁV SE–Tótkomlósi TC, Battonyai TK–Békésszentandrási HMSE, Csanádapácai EFC–Mezőmegyer SE. Szeptember 14., vasárnap, 16.30: Lőkösháza KSK–Végegyháza-Magyarbánhegyes. Szabadnapos: Szabadkígyósi SZSC.