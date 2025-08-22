augusztus 22., péntek

Kyokushin karate

1 órája

Éjszakai gyakorlások a biharugrai edzőtáborban

Címkék#Békés Megyei Harcművész Szövetség#Kyokushin Karate Edzőtábor#sport#Edzőtábor

A sarkadi Nintai Kyokushin Karate Sport Egyesület már évek óta Biharugrán, a Madárvárta központban rendezi meg szokásos nyári edzőtáborát.

Gajdács Pál

Az idei „Gasshuku-n” 40 sportember vett részt, az edzés tartók is különböző klubokból jöttek, akik az UKF (United Karate Federation) nemrégiben megalakított magyarországi szövetségéhez tartoznak. 

A biharugrai edzőtábor népe csapata Fotó: BMHSZ

Sensei Gyenes Sándor III. DAN, Sensei Kurucz László III. Dan, Sensei Dudics Gábor III. Dan, Sempai Mészáros Endre I. Dan és Sempai Mészáros Mercédesz I. Dan igencsak megmozgatták a résztvevőket, hiszen naponta hat edzésre is sor került. Nem maradhattak el a hagyományos éjszakai gyakorlások sem, a táborlakók legnagyobb örömére.
A házigazda egyesület élversenyzője, Varjú Csaba ebben a táborban kapta meg a Békés Megyei Harcművész Szövetség kiváló harcművész díját. Ezt a szervezet elnöke, Shihan Gregor László VIII. DAN nyújtotta át. 

Shihan Gregor László átnyújtja a kiváló harcművész díjat Varjú Csabának Fotó: BMHSZ

A nyári edzőtábor létrejöttében a Madárvártát üzemeltető Körös-Maros Nemzeti Park pozitív hozzáállásával segítette.


 

 

