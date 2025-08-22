1 órája
Éjszakai gyakorlások a biharugrai edzőtáborban
A sarkadi Nintai Kyokushin Karate Sport Egyesület már évek óta Biharugrán, a Madárvárta központban rendezi meg szokásos nyári edzőtáborát.
Az idei „Gasshuku-n” 40 sportember vett részt, az edzés tartók is különböző klubokból jöttek, akik az UKF (United Karate Federation) nemrégiben megalakított magyarországi szövetségéhez tartoznak.
Sensei Gyenes Sándor III. DAN, Sensei Kurucz László III. Dan, Sensei Dudics Gábor III. Dan, Sempai Mészáros Endre I. Dan és Sempai Mészáros Mercédesz I. Dan igencsak megmozgatták a résztvevőket, hiszen naponta hat edzésre is sor került. Nem maradhattak el a hagyományos éjszakai gyakorlások sem, a táborlakók legnagyobb örömére.
A házigazda egyesület élversenyzője, Varjú Csaba ebben a táborban kapta meg a Békés Megyei Harcművész Szövetség kiváló harcművész díját. Ezt a szervezet elnöke, Shihan Gregor László VIII. DAN nyújtotta át.
A nyári edzőtábor létrejöttében a Madárvártát üzemeltető Körös-Maros Nemzeti Park pozitív hozzáállásával segítette.