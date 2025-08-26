Egymérföldes futásra is lehet nevezni Békéscsabán

Az augusztus 29-én, pénteken 15 órakor a békéscsabai Tünde Utcai Atlétikai Centrumban sorra kerülő korosztályos és felnőtt országos pályaversenyen megemlékeznek a klub két egykori nagyszerű edzőjéről. A magasugrók a világbajnok gátfutó Baji Balázs nevelőedzője, Medovarszki János-, a diszkoszvetők a Cemann Ferenc emlékverseny keretében indulnak.

Steigerwald Ernő (balról) és Nadj Levente egy futás erejéig visszatér nevelő-egyesületéhez

Urbanik Sándor, a klub sportszakmai menedzsere elmondta, hogy a versenyre 15 szakosztályból 150 rajthelyre neveztek. A 300 méteres futószámban rajthoz áll a klub két nevelése, a 2023-as budapesti világbajnokságon 4x400-as váltóban szereplő, ma Gödöllőn versenyző Steigerwald Ernő és Nadj Levente is.