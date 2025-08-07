2 órája
Kiváló Harcművész díj a világ- és Európa-bajnok Mezei Nikolettnek
A nyár a legtöbb sportágban az edzőtáborokról szól, a küzdősportágak művelői is összejönnek néhány napra, hogy szervezett körülmények között készülhessenek. A battonyai Barátság Sportegyesület a megújult termében rendezett hétvégi edzőtábort.
A battonyai Barátság SE edzőtáborában több klubból közel ötven taekwon-do és kick-box versenyző vett részt. A Barátság SE évek óta egyre komolyabb fejlődésen megy át. A város közvéleménye és önkormányzata a klub mellé állt, támogatják, elismerik a kimagasló eredményeiket. Nemrégiben egy pályázaton kisbuszt nyertek. Korszerű körülmények között végzik edzéseiket, az edzőtermet tatamiborítással és zsákokkal látták el.
A technikát és a taktikát fejlesztették a battonyai edzőtáborban
A battonyai egyesületnek taekwon-do és kick-box irányzatban is van szakosztálya. Az edzőtáborban a tréningeket Rádai Roland, Mezei Nikolett, Zsarkó Dániel Péter, Csorba Ádám, és az ökölvívó Oltványi Dávid tartották. Kihasználta az alkalmat Shihan Gregor László VIII.DAN, a Békés Megyei Harcművész Szövetsége elnöke, aki átadta a szövetség „Kiváló Harcművész” díját Mezei Nikolettnek, a helyi klub taekwon-do és kick-box világ-, és Európa-bajnokának.
Rádai Roland szerint értékes, küzdelemcentrikus edzéseken izzadhattak a résztvevők. Látva a megjelent létszámot és a tábor sikerét, bizonyára több alkalommal is sor kerül a jövőben az ilyen technikát és taktikát fejlesztő edzőtáborra.
Tatabányán a Magyarországi Kobayashi Dojok Egyesülete (MKDE), a 25 éves helyi szakosztály, a Renseikan Dojo támogatása mellett rendezte meg rendhagyó nyári aikidó táborát, melyet a Japánból meghívott Masuda Manabu, 7. danos nagymester vezette.
A táborban Békésből a gyulai Aki Shiro Dojo hat tagja – Uhrin Béla Zsolt 4.dan, Purecse Tamás 2.dan, Antal Sándor 1.dan, Ternován Péter 1.dan, Andrej István 1.dan és Solymosi Kristóf Attila 1.kyu. – vett részt.
Látványos eleme volt az eseménynek, amikor 150 aikidós együtt gyakorolt az 500 négyzetméternyi tatamin. Danvizsgát is tartottak, Solymosi Kristóf Attila shodan (1. dan) fokozatot szerzett. A tavalyi táborban danvizsgát tett aikidósok közül Purecse Tamás 2. dan) és Uhrin Béla Zsolt (4. dan) átvette a magasabb danfokozatát igazoló oklevelet.