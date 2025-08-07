Kiváló Harcművész díj a világ- és Európa-bajnok Mezei Nikolettnek

A battonyai Barátság SE edzőtáborában több klubból közel ötven taekwon-do és kick-box versenyző vett részt. A Barátság SE évek óta egyre komolyabb fejlődésen megy át. A város közvéleménye és önkormányzata a klub mellé állt, támogatják, elismerik a kimagasló eredményeiket. Nemrégiben egy pályázaton kisbuszt nyertek. Korszerű körülmények között végzik edzéseiket, az edzőtermet tatamiborítással és zsákokkal látták el.

A battonyai edzőtábor népes csapata

A technikát és a taktikát fejlesztették a battonyai edzőtáborban

A battonyai egyesületnek taekwon-do és kick-box irányzatban is van szakosztálya. Az edzőtáborban a tréningeket Rádai Roland, Mezei Nikolett, Zsarkó Dániel Péter, Csorba Ádám, és az ökölvívó Oltványi Dávid tartották. Kihasználta az alkalmat Shihan Gregor László VIII.DAN, a Békés Megyei Harcművész Szövetsége elnöke, aki átadta a szövetség „Kiváló Harcművész” díját Mezei Nikolettnek, a helyi klub taekwon-do és kick-box világ-, és Európa-bajnokának.

Rádai Roland szerint értékes, küzdelemcentrikus edzéseken izzadhattak a résztvevők. Látva a megjelent létszámot és a tábor sikerét, bizonyára több alkalommal is sor kerül a jövőben az ilyen technikát és taktikát fejlesztő edzőtáborra.

Életkép a battonyai edzőtáborból

Tatabányán a Magyarországi Kobayashi Dojok Egyesülete (MKDE), a 25 éves helyi szakosztály, a Renseikan Dojo támogatása mellett rendezte meg rendhagyó nyári aikidó táborát, melyet a Japánból meghívott Masuda Manabu, 7. danos nagymester vezette.

A táborban Békésből a gyulai Aki Shiro Dojo hat tagja – Uhrin Béla Zsolt 4.dan, Purecse Tamás 2.dan, Antal Sándor 1.dan, Ternován Péter 1.dan, Andrej István 1.dan és Solymosi Kristóf Attila 1.kyu. – vett részt.

Másfél száz aikidós gyulai résztvevőkkel

Látványos eleme volt az eseménynek, amikor 150 aikidós együtt gyakorolt az 500 négyzetméternyi tatamin. Danvizsgát is tartottak, Solymosi Kristóf Attila shodan (1. dan) fokozatot szerzett. A tavalyi táborban danvizsgát tett aikidósok közül Purecse Tamás 2. dan) és Uhrin Béla Zsolt (4. dan) átvette a magasabb danfokozatát igazoló oklevelet.